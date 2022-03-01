Лукашенко заявил о боевой готовности ПВО Белоруссии

Президент Белоруссии рассказал, что на Украине готовили радикалов для организации революции в республике Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 марта провел совещание с членами белорусского Совбеза. Обсуждали, как защитить территорию республики и помочь российской армии.

- Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы от Бреста до Мозыря еще пятью батальонами, - рассказал президент соседней страны о повышенной готовности воздушной обороны страны.

Политик объяснил, что белорусская армия не даст нанести удар «в спину российским войскам». «Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере», - добавил Лукашенко.

- При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно, - подчеркнул глава союзной страны.

Ранее в украинской армии сообщили, что Польша, Болгария и Словакия собираются передать Незалежной 70 советских истребителей МиГ-29 и Су-25. Почти всю свою авиацию Киев уже потерял. Базироваться военные самолеты должны в Польше – предполагается, что летчики станут совершать налеты с территории ЕС. Вполне возможно, что именно об этом «ударе в спину» говорил Лукашенко.

Остается только один вопрос. Да, Европа номинально может отдать Украине аж семь десятков боевых самолетов. Но сколько из них реально могут летать? Всем истребителям больше 35 лет, они почти все давно находятся на консервации, а не боевом дежурстве.

Президент Белоруссии рассказал, что на Украине готовили радикалов для организации революции в республике. В Волынской области вроде как были тренировочные лагеря этих террористов.

Сейчас повышенная готовность не только у войск ПВО страны, но и у пограничников. Рубеж Белоруссии и Украины стерегут особенно, чтобы не пустить в республику оружие или радикалов.