Болгария, Польша и Словакия передадут 70 боевых самолетов Украине

Три страны НАТО передадут 70 боевых самолетов Украине Фото: REUTERS

Власти Болгарии, Польши и Словакии приняли решение передать 70 боевых самолетов Украине, которые будут базировать на польских аэродромах.

- 70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи, — говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил ВСУ.

Ранее руководитель шведского МИД Анн Линде сообщила, что Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, такое же количество бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов.

Напомним, накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят предложение по поводу использования Европейского фонда мира для финансирования поставок смертоносного оружия Украине. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического альянса наращивают поставки для Киева боеприпасов, систем ПВО и противотанкового оружия.