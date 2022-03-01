Лукашенко заявил, что Беларуссия привела в готовность ПВО для прикрытия западной границы

Лукашенко заявил, что Беларусь привела в готовность ПВО для прикрытия западной границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам.

Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами", - заявил белорусский лидер на заседании Совбеза.

Лукашенко отметил, что Минск постоянно ждет провокаций от западных партнеров: то в политике, то в экономике, то в военной сфере.

Кроме того он заявил, что несколько зенитных и ракетных дивизионов на Украине готовились нанести удар по находившимся в Белоруссии войскам РФ.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что санкционная политика западных стран "подталкивает к третьей мировой войне", отметив, что контрсанкции Минска и Москвы будут очень чувствительны для Запада.

При этом он считает, что причиной начала военной операции на Украине стала атака с ее стороны, указав также на то, что российские военные были вынуждены произвести несколько ракетных пусков по незалежной с белорусской территории.