Кадыров призвал к массовому уничтожению нацистов и террористов на Украине

В Чеченской республике уже более 12 тысяч мужчин изъявили желание воевать с украинскими националистами. Фото: REUTERS

- Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло (Дала гечдойла царна), еще шестеро получили ранения разной степени. Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили, - заявил Рамзан Кадыров на своей социальной странице в сети.

Выходит, что эти военнослужащие ценой своей жизни сохранили жизни гражданскому населению Украины. Ведь если бы они не имели никаких обязательств, то и риск для их жизни был бы минимальным. Но украинские националисты прикрываются гражданским населением, как живым щитом, паркуют боевую технику под окнами жилых домов, трусливо прижимаются зданиям школ и других учебных заведений.

Но Кадыров уверен, что это нацистам не поможет. Он заявил, что "войска Росгвардии по Чеченской Республике, вооруженные новейшей техникой, обмундированием, физически подготовленные, настроены выполнить приказ любой сложности".

- Считаю, что нужен новый приказ, без лишних церемоний. Нужно переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов, освобождать города. И в этой борьбе вооруженные силы Украины имеют полное право стать с войсками России плечом к плечу, - подчеркнул Кадыров.

Действительно, в ряде населенных пунктов украинские военнослужащие с местными правоохранительными службами и ведомствами уже несут службу совместно. Примеры тому есть в Харьковской области и Чернобыле.

Кадыров ранее также опроверг заявление об уничтожении украинскими националистам полка чеченских военнослужащих, которое сделал болгарский проамериканский фейкомет Христо Грозев.

- Я связался с парнями. Они живее всех живых, и тем более живее тех, кто с дивана строчит фейки! — написал Кадыров и продемонстрировал видеокадры разговора.

По его словам, военнослужащие сохраняют боевой настрой, у них полный боекомплект и запас провианта.

Он также сообщил, что чеченские военные сожалеют, что в сутках всего 24 часа, иначе "операцию можно было бы закончить уже сегодня".

Не понятно, зачем украинские пропагандисты так активно распространяют сообщения о массовой гибели военнослужащих из Чеченской республики. Кровную месть там никто еще официально не отменял. За смерть одного бойца в строй встанет его отец, брат, сын. И они найдут виновного.

В Чеченской республике уже более 12 тысяч мужчин изъявили желание воевать с украинскими националистами. Они отлично вооружены, а главное имеют навыки ведения боевых действий.

- Украинцы! Бандеровцы, батальон "Азов" (запрещен в РФ) и прочие террористические вооруженные формирования утверждают, что будут вас защищать. Неправда. Во-первых, армия России не нападает на мирных граждан Украины, во-вторых, эти "защитники" становятся первыми мародерами и ворами. Президент Владимир Путин, как и любой россиянин, не хочет человеческих жертв среди братского народа. Он хочет, чтобы украинцы имели возможность сами определять свою судьбу, а не зависели от желаний западных "партнеров". Я, как военный эксперт, как человек, который видел и пережил современные информационные и полевые войны, прошу вас, украинцы, услышать нас и стать хозяевами своей страны, отшвырнув в сторону приверженцев европейской пропаганды. Только так мы исключим дальнейшие человеческие жертвы, - обратился к украинцам Рамзан Кадыров.

Напомним, Россия начала военную операцию по денацификации Украины 24 февраля. К 1 марта ее националисты лишились флота, авиации, аэродромов, большинства военных складов с оружием, более 300 танков, более 40 самолетов и вертолетов, более 50 систем залпового огня и 80 зенитно ракетных комплексов. Под охрану взят Чернобыль, взорвана плотина, которая 8 лет сдерживала подачу воды в Крым, от националистов полностью очищены ряд городов и сел. Там уже работают администрации, которые помогают мирным гражданам решать все вопросы.