Запретят ли бензиновые автомобили к 2035 году – Европа делает перерасчет

На днях власти Германии заявили, что не будут запрещать автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, как на том настаивает Еврокомиссия. Фото: Shutterstock

На днях власти Германии заявили, что не будут запрещать автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, как на том настаивает Еврокомиссия. У этих моторов есть потенциал, уверены в Министерстве транспорта страны. «Мы хотим разрешить использование двигателей внутреннего сгорания даже после 2035 года», — сказал министр транспорта Германии Фолькер Виссинг и добавил, что работать они должны будут на синтетическом топливе.

Почему же самая влиятельная страна Европы вдруг выступила против запрета двигателей внутреннего сгорания, идя наперерез уже сформировавшемуся тренду? Об этом и об основных проблемах электромобилей – главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Я считаю, что громкие заявления об отказе от двигателей внутреннего сгорания, отчасти под давлением лобби, не совсем состоятельны. Нужно понимать, что мы сейчас живем в 2022 году, и планировать на 13 лет вперед это неправильно. Есть вещи, которые невозможно предугадать и просчитать. Например, когда-то говорили, что если стоимость батарей не будет превышать 100 долларов за 1 кВт·ч, то весь мир сразу будет ездить на электромобилях. Вот мы подошли к этой черте, но при этом предсказание не сбылось. Локально это можно сделать. Например, в богатейшем штате Калифорния. Но даже там эксперты отмечают, что тяжелый транспорт сможет стать электрическим, в лучшем случае, в 2045 году. А это уже через 23 года.

Здесь очень много сложностей и нюансов. Что сдерживает электромобили сейчас? Например, производство батарей. В этом относительно преуспел Volkswagen, у которого есть собственное мощное производство. Но все автопроизводители сделать это к 2035 году не смогут. Есть вопросы инфраструктурные, которые, впрочем, можно решить до 2035 года. Также есть проблема утилизации батарей и множество других.

А еще есть вопрос ценообразования. В Великобритании цена электричества поднялась настолько, что люди не заряжают гибридомобили от электросети, а лишь заправляют их. Заряжать дорого. Кроме того, никто не знает, сколько будет стоить зарядка электромобилей в будущем – ни одно государство от своих доходов не откажется. Сейчас мы заряжаемся за одни деньги, а потом встроят чипы какие-нибудь или будут следить за пробегом, либо еще что-нибудь. Например, подключил ты электромобиль к зарядке официальной или неофициальной, и пошел счетчик, как за бензин, условно. Зарядил батарею, а по деньгам – словно бак 98-го бензина залил. И это уже вопрос эксплуатации, а также стоимости вождения.

Если глобально смотреть, традиционное топливо, используемое сегодня, конечно – если смотреть на перспективу (неважно какой год), мы все равно придем к электромобилям, скорее всего. Это могут быть и водородные автомобили, где водород – энергоноситель в ячейках, а двигает автомобиль электромотор, либо машины с классическими батареями, солнечными батареями – не важно.

Скорее всего, лобби будет давить и дальше, чтобы запретить эксплуатацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Я в этом более чем уверен – на продажах новых электромобилях они не остановятся.

На идее электрификации транспорта к 2035 году многие пиарились во время выборов. И на этой волне можно было собрать дивиденды, получить поддержку зеленых. Этот ком катили-катили, а потом подсчитали и оказалось, что не все так просто. Автопроизводство – инертный бизнес, и его нельзя по щелчку пальцев переделать. Сегодня многие автопроизводители, это не секрет, вынуждено, тратя огромные средства, разрабатывают электромобили только для того, чтобы снизить средний уровень выбросов по модельному ряду и не попасть на штрафы. То есть, пока все делается под давлением.