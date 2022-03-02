«Поможем перевести деньги родным на Украину»: Из-за военной операции телефонные мошенники дурят россиян по-новому

В новостных лентах и соцсетях в последние дни россияне активно рассказывают о новых схемах телефонного мошенничества. Фото: Shutterstock

Как гласит поговорка, кому спецоперация на Украине, а кому мать родна. Мошенники быстро подстроились под новые реалии. Если еще совсем недавно одним из поводов раскрутить доверчивых россиян на деньги был коронавирус, то теперь в топе ситуация вокруг соседней страны и санкций. Многие россияне в панике: что делать со сбережениями, как их сохранить на фоне падения курса рубля?

Этим аферисты и пользуются. В новостных лентах и соцсетях в последние дни россияне активно рассказывают о новых схемах мошенничества. Вот некоторые из них.

1. «Безопасный счет»

Старо, как мир телефонных мошенников: вам звонят и предлагают свои накопления перевести на специальный «безопасный» счет. При этом подробно рассказывают об ужасах санкций и отключении России от системы международных переводов SWIFT, из-за чего вы рискуете потерять накопления.

Что делать:

Бросать трубку. Никаких «безопасных» счетов не существует. Этот счет на самом деле принадлежит мошенникам. И если вы клюнете на удочку аферистов, то со своими деньги можете попрощаться. Банк вам потерянные сбережения уже не вернет.

2. «Выгодный обмен»

Рубль упал. Поэтому мошенники звонят от имени вашего банка и предлагают обменять деньги по льготному курсу. А для этого, естественно, надо перевести им ваши рубли, чтобы они прислали вам доллары, евро или даже криптовалюту. Конечно, никакой валюты вы не увидите.

Что делать:

Если вы сразу не прервали разговор (а именно это советуют делать эксперты), то хотя бы позвоните в свой банк и уточните, связывались ли с вами оттуда. Сто процентов, в банке вам подтвердят, что вас просто хотели облапошить.

3. «Узнайте о судьбе родственников на Украине»

Мошенники также ловко пользуются тем, что у многих россиян есть родня на Украине. Поэтому звонят и предлагают помочь перевести отправить деньги родственникам (с банковскими переводами на Украину сейчас проблемы). Для этого вам нужно сделать перевод на некий счет, а уже оттуда средства якобы отправят вашей родне. Результат будет точно таким же: никакие родственники ваши деньги не получат, они достанутся мошенникам.

Что делать:

Не переводить деньги незнакомым людям. Никогда.

Телефонные мошенники быстро подстроились под новые реалии. Фото: Shutterstock

4. «Вас беспокоит Минобороны»

Еще одна уловка - мошенники обзванивают россиян от имени силовиков и просят помочь в спецоперации, переведя деньги на определенный счет.

Что делать:

См. пункт 3.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Афериста новости кормят

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group:

- Как и 5-10 лет назад, мошенники живут в «актуальной повестке». Они опираются на происходящие события, потому что люди о них знают. А когда повестка будет меняться, мошенники тоже будут подстраиваться под нее: собирать деньги «жертвам боевых действий» и т. д.

Главная задача мошенников - вызвать страх, что ваши деньги могут пропасть, и предложить защиту. Делать в этих случаях нужно все то же самое, что всегда: не разговаривать с незнакомыми людьми по телефону. Поэтому нужно, не нервничая, просто сразу положить трубку. Помните: любой звонящий вам незнакомый человек, предлагающий «защиту и решение», хочет вас обмануть. Никаких других посылов у него нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Банковских служащих облапошили на 4 млн рублей

Потерянные сбережения могут исчисляться миллионами. Так, в Череповце мужчина, пытаясь «обезопасить собственный счет» перевел мошенникам более 5 миллионов рублей. Мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о незаконных операциях со счетом. Мошенник убедил череповчанина перевести через онлайн-приложение 2,1 миллиона рублей на «безопасный» резервный счет. Но и это еще не все. После этого мошенники направили мужчину в отделение банка оформить кредит на 3,1 миллиона. Все деньги потерпевший перевел злоумышленникам.

Дошло до того, что мошенники стали облапошивать даже банковских служащих.

- Только за последнее время следственными подразделениями полиции возбуждено 9 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ – мошенничество. Их фигурантами в качестве потерпевших стали, в том числе специалисты банковской сферы. Они перевели любителям дармовых денег более 4 миллионов рублей, – рассказал журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Жертвами аферистов стали работники Сбера, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ. Мошенники уверяли, что их банковский счет взломан, а также в том, что на сотрудников банков оформлен большой кредит. Звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банка, МВД, ФСБ и прокуратуры. Причем, зачастую использовались подменные телефонные номера госслужб.

Так, 27-летний сотрудник банка из Екатеринбурга, подчиняясь указаниям аферистов, в своем же банке взял кредит в размере 300 тысяч рублей, а также приобрел рекомендованный жуликами смартфон с функцией Google pay. Затем, следуя инструкциям мошенников, обманутый банковский клерк удалил со своего телефона все доказательства преступления.

В связи с этим свердловская полиция предложила уральским банкирам провести обучение персонала на тему противодействия мошенникам.