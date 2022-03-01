Удар по Харькову нанесли националисты, используя свою "Ольху"

Последствия удара по зданию обладминистрации в Харькове. Фото: REUTERS

В сети появились кадры мощного удара по фасаду здания областной администрации Харькова. Съемка удара была запечатлена одновременно с разных углов, что говорит о том, что взрыв ожидали. Но это не самое интересное.

Эксперты утверждают, что удар по зданию, скорее всего, был нанесен системой залпового огня "Смерч" или, что более вероятно, из ее современной украинской модификации "Ольха". И уж точно не российской авиацией.

Утром в самом центре Харькова прогремел мощный взрыв. Фото: REUTERS

- Судя по имеющимся в свободном доступе видео испытаний системы, взрывы идентичны и ракета имеет полное сходство. "Ольха" является более современной украинской модификацией РСЗО "Смерч" и стоит на вооружении ВСУ. Фактически отличается только ракетой с осколочно-фугасной боевой частью, которая управляемая и имеет увеличенную дальность до 120 километров, - сообщают военные специалисты.

Эксперты отметают мысль о том, что удар был нанесен российским военным самолетом. Фото: REUTERS

Эксперты обращают внимание и на траекторию полета ракеты, упавшей в Харькове. Она говорит о том, что пусковая установка находилась западнее Харькова, что также подтверждает версию удара именно подразделениями ВСУ, которые в последние дни наносят огневое поражение, препятствуя блокированию Харькова российскими войсками.

- Наиболее вероятно, что выстрел произведен с позиций 107 РеАБр, (место постоянной дислокации, которых г. Кременчуг), на вооружении стоят РСЗО "Смерч" и вероятно "Ольха", которая серийно выпускается с 2018 года. Также экспертами подчеркивается, что по истечении более чем 6 часов с места удара никем не представлены обломки ракет. Тогда как обломки российских боеприпасов выкладываются практически моментально, - говорят следователи. - По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции, констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях, - предупреждали ранее в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что им достоверно известны готовящиеся СБУ информационные вбросы.

Но в ближайшее время украинских фейков скоро должно стать меньше. После прицельного отключения в Киеве 72-го Центра информационно- психологических операций Вооруженных сил Украины и киберопераций СБУ, а также местного интернета и мобильной связи, прыть фейкометов должна поуменьшится.

Связь до сих пор работала только потому, что еще была нужна российской разведке. Ей было необходимо получить некоторые данные по оперативной обстановке, месту нахождения отдельных подразделений националистов. А теперь, когда эта информация получена, украинская гражданская связь военным больше не нужна.

Придется украинским пропагандистам снимать свои фейковые ролики о "военных преступлениях", "использовании запрещенных боеприпасов", "гуманитарной катастрофе" где-нибудь в Польше. Благо, с таким количеством беглых артистов-националистов можно будет даже батальные сцены снимать.