Не надо ждать 8 лет, чтобы понять, что происходит

Колумнист Зинаида Лобанова рассуждает о "нечувствительности к насилию" Фото: REUTERS

Мне кажется, что мне 150 или 200 лет… когда я смотрю на эти истерики и манипуляции, то я думаю: о господи, да там где вы учились – я преподавала. Я собрала вместе тут разное, просто потому что единая картина – она как пэчворк.

Мне кажется, что мне 150 лет, потому что когда мне говорят: «о Боже, да такого не было, да доллар смотрите где!», я думаю – да было же… Было. Это было в моей жизни уже несколько раз. И в жизни до меня, у моей бабушки.

Уже наконец всем объяснили про родовую память. Ну что мы во многом боимся не того, чего реально боимся, а что досталось нам эмоционально по наследству. И когда я это понимаю – я думаю, ну господи, я же есть! Я жива!

Моя подруга Катя присылает мне «индекс курицы»: филе по 450 рублей. Вот от курицы я такого не ожидала.

У моих соседей ниже этажом в 90-х в туалете жила курица и петух. В нормальной трехкомнатной квартире, в пятиэтажном доме, в городе Санкт-Петербург, метро Лесная. Этот петух кукарекал рано утром. Когда мама это услышала, то немного удивилась. Совсем чуть-чуть. Скорей всего она подумала так: «хм… а это мысль, завести петуха и курицу, будут яйца, еда. Надо узнать плюсы, минусы, подводные камни».

Это было такое время, когда воду заряжали через телевизор. В трехлитровые банки наливали воду из-под крана и ставили перед экраном. Из телевизора на все это молча, вращая глазами, смотрел никому до этого неизвестный человек. ДЕСЯТЬ МИНУТ. В полном молчании: банки, телевизор, человек. А потом – хоба! – вода от всех недуг. Особо верующие подносили к телевизору детей, прикладывали их всеми местами. (Дорогое молодое поколение, которое меня читает, я сейчас не шучу и не троллю, так и было, спросите родителей или бабушек).

А была очень популярна уринотерапия – это когда мочу собирали, выпаривали в кастрюле, а потом пили. И нет, я опять не шучу.

На это фоне внезпаный кукарек в унитазе (звук шел по фоновой трубе) удивил нас в режиме прилета инопланетян. А потом оказалось, что и правда у соседей курица-несушка и петух.

- А у моей бабушки курицы на балконе жили, - пишет мне Катя про 90е, - дядя утеплил балкон (тогда это было ого-го!), вывел в инкубаторе куриц и они неслись.

- Я подкачала спину за этот год, - пишу я Кате, - у нас есть сад в Зефиркин-хаус, можем вместо буржуазной астильбы с огромными белыми шапками посадить картошку.

- Я знаю, как боронить картошку! Все детство ездила, - набивает Катя текст своими длинными пальцами с маникюром. И дальше идет вполне годный бизнес-план, - на заднем дворе посадим огурцы и помидоры. И тыкву, тыква вообще не требует ухода!

Я напоминаю Кате, что в 400 метрах от моего дома течет Москва-река и это будет наша Турция летом. Есть еще карьер, очень красивый, вот Сербия прям – но туда надо ехать. Прошлый летом мы катались каждый день, но сейчас цены на бензин и машина у меня американская. Будем уезжать туда сразу на несколько дней, это будут наши Мальдивы!

Теперь не о таком смешном. Вот позавчера был тренд, как надо отбивать «а где вы были 8 лет». Мало ли где был человек! Он мог был маленьким! Школьником. А теперь вырос – и вот разобрался.

Я так давно живу, что я вот что я например вспомнила – нет, не бомбежку Югославии – а например первую чеченскую. Я тогда тоже была школьницей. И мне как-то сразу было ясно, что похищать детей и отрезать им пальцы – это плохо. То есть мне не надо было ждать 8 лет, чтобы понять. Я не буду углубляться в пропагандистскую машину того времени, но поверьте мне – там были огромные деньги на пропаганду.

Сегодня читаю новую установку (не буду называть блогера): «огромное количество людей нечувствительны к насилию». Те, кто оправдывает или разделяет – они выросли в жутких условиях и просто нечувствительны к насилию, оправдывают все вокруг.

Это прям как «ген бедности». Открытие тянет на премию. Нечувствительны к насилию… Ну вот мои друзья возят гуманитарку… Я специально не говорю – на Донбасс, потому что я столько лет живу, что я помню, как мои друзья, например, возили с риском для жизни гуманитарку в Чечню. И это были те же самые люди, которые возят ее сейчас на Донбасс.

Вчера я звонила поздравлять с днем рождения своего друга, который в 1995 году добровольно пошел в заложники к Басаеву, чтобы тот отпустил беременных женщин и других пациентов захваченной больницы в Буденновске. (Те, кто 8 лет не замечал, потому что маленьким был, вы хотя бы почитайте про это, чтобы знать). Кстати, это удивительно, насколько маленький мир, но у меня там было двое друзей, кто обменяли себя на заложников. Вот вчера я поздравляла одного из них.

И вот я думаю – надо же, вот он рисковал собой 25 лет назад… И вот оказывается, что он – не чувствителен к насилию. Ну буду знать… Видать они хитрые двуличные твари, эти вот, которые на заложников менялись, хорошо, что блогер мне открыла глаза.

Я так давно живу, что мне казалось, ну ничем не удивить. И все таки – нет. Чеченский спецназ в составе российской армии под Киевом – вот это было сильно. В это нельзя было поверить в 2000-м, но…

А потом я подумала, да ведь все это тоже было! Имам Шамиль, 20 лет войны с Русской империей. Это вам не в фейсбучном спецназе драться. Один из его сыновей, попавший вместе с ним в ссылку в Калугу, поступил в кадетский корпус, преданно служил России, стал генерал-майором.

Поэтому, когда я слышу, про «никогда не будем братьями»…

Я понимаю, что человек, который со мной говорит – или очень юн, или не знает истории или просто сейчас в стрессе. Все это для него плохо. И все, что я могу сделать – пожелать этому человеку здоровья и читать побольше книг. Я совершенно уверена, что это именно то, что нас спасет. Ну и научиться сажать картошку.