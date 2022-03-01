Россияне рассказали, что помогает им справляться с тревожностью

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Всю последнюю неделю внимание жителей России направлено на ситуацию вокруг Украины. Спецоперация по оказанию помощи Донбассу продолжается 6-й день, за это время уже более 30 государств ввели санкции в отношении нашей страны. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как у россиян получается сохранять спокойствие, и что для этого они делают.

Мы задали вопрос «А что вам помогает сохранять спокойствие в это тревожное время?». У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответов.

34% опрошенных признались, что уходят с головой в работу, и это помогает им не думать обо всем происходящем.

«Живу обычной жизнью, работаю. Тревожно, но паники нет», - говорит участник исследования.

Еще 11% опрошенных рассказали, что они стараются больше времени проводить с близкими. Такие встречи вселяют в них спокойствие и помогают справиться с волнениями и переживаниями.

8% респондентов отметили, что для сохранения собственного спокойствия им пришлось перестать смотреть телевизор. 8% стали чаще смотреть развлекательные шоу и фильмы, чтобы как-то отвлечься. И еще 8% проголосовали за вариант «Читаю «Комсомолку». Наши подписчики отметили, что новости любимой газеты их успокаивает.

А вот 7% опрошенных признаются, что им далеко не всегда удается самостоятельно справляться с тревожными состояниями. Респонденты говорят, что в последние дни начали принимать успокоительные, чтобы хоть как-то держать себя в руках.

Еще по 5% рассказали, что успокоиться им помогает молитва или медитация, а также прогулки на свежем воздухе и спорт.

«Верю в лучшее, надеюсь, что скоро все закончится, плачу, т.к. ничем не могу помочь», - говорит участница опроса.

«Молюсь, и это помогает сохранить мир», - добавляет другая.

А вот 17% опрошенных заявили, что ничего не делают, потому что полностью уверены в благополучном исходе российской спецоперации, а введенные западные санкции их попросту не касаются.

«На случай отключения мобильной связи у меня есть рации, на случай отключения электричества - генератор, на случай перебоев с поставками - запас еды, питьевой воды и необходимых лекарств. Также имеется достаточно разрешенных законом средств самообороны. Я абсолютно спокоен», - говорит еще один респондент.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 10,8 тысячи человек.