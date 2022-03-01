Генпрокуратура требует ограничить доступ к "Эхо Москвы" и "Телеканалу "Дождь"

"Эхо Москвы" и "Дождь" лишены эфира по требованию Генпрокуратуры. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Генпрокуратурой России в Роскомнадзор внесены требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь". Согласно информации ведомства два этих интернет-сайта распространяют "целенаправленные и систематические призывы к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

- Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 15.3. Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам, - заявляет Генпрокуратура России.

В ведомстве подчеркнули, что размещаемая радиостанцией "Эхо Москвы" и телеканалом "Дождь" информация несет признаки побуждения к "насильственному свержению конституционного строя". Потому в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и "Газпром-медиа" направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения.

Ранее с подобными обвинениями выступило Минобороны России в отношении "Новой газеты".

- Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и СБУ. Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях. При этом в заголовке новостной ленты "Новой газеты", возглавляемой новоиспеченным нобелевским лауреатом Муратовым, указано, что редакция излагает только "проверенные факты", - говорится в сообщении Минобороны России.

В Минобороны обратили внимание, что пока на ряд российских изданий и серверов ведутся кибератаки, в этом издании спокойно публикуются самые откровенные украинские фальшивки.

- Делается это все, как и в прежние годы, под соусом борьбы за "свободу слова". Но не соответствует даже биту реальной информации о происходящем, - обратили внимание в военном ведомстве.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил в своем Telegram-канале, что редакция категорически несогласна с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать в судах это решение.