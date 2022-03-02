Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 марта 2022 года: Киеву не дали истребители, украинцы бегут в Польшу, Зеленский говорит о блокаде

Взрыв в районе киевского телецентра, 1 марта 2022 г. Фото: REUTERS

Удар по фейкометам

Минобороны РФ предупредило об ударе высокоточным оружием по тому месту в Киеве, где находится 72-й центр информационно-психологических операций, откуда постоянно происходят информационные атаки, в том числе звонки с угрозами минирования объектов в России. И предложило жителям указанного района на время покинуть свои дома и проследовать в укрытие. Вечером вторника был отмечен взрыв в районе телецентра.

Морской прибой

Части Вооруженных сил Украины полностью отрезаны от Азовского моря, а город-порт Мариуполь, где сосредоточены серьезные силы ВСУ и нацбатов, блокирован со всех сторон.

Первым делом самолеты

Руководители Болгарии, Словакии и Польши в течении суток опровергали информацию, появившуюся с подачи Минобороны Украины о том, что эти страны НАТО готовы передать Киеву 70 своих истребителей и штурмовиков. Самым резким оказался премьер Словакии, бросивший фразу «ну что за бред!». А его болгарский коллега признался, что им самим самолеты нужны. Правильно, нечего добром разбрасываться, пусть и подержанным.

Киев погрозил Минску

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о том, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по северному соседу — если "такое решение примет верховный главнокомандующий", то есть Зеленский. Ну и зачем он тогда накануне звонил Лукашенко, просил придержать российскую делегацию для мирных переговоров?

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Фото: REUTERS

Зеленский дует на воду

Украинский президент с пафосом обратился к Европарламенту, скорбя о том, что «все крупные города незалежной находятся в блокаде» в результате спецоперации российских войск. Странно, а как же оплоты украинского духа на западе, вроде Львова и Ивано- Франковска, которые до вчерашнего дня вроде бы дышали полной грудью?

А они все бегут и бегут...

Более 600 тысяч граждан Украины за последние шесть дней уехали в соседние страны — такие данные на специальном брифинге в Женеве привела Шабия Манту, официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Более двух суток ожидают перехода границы стремящиеся в Польшу, 20 км составляет очередь у границы с Румынией.

Более 600 тысяч граждан Украины за последние шесть дней уехали в соседние страны. Фото: REUTERS

Вместо Точки - многоточие

В ростовском городе Таганроге, в районе аэродрома, на взлетке которого находился военно-транспортный Ил-76, средствами ПВО была сбита ракета комплекса «Точка У», которая была выпущена со стороны Украины. Люди и техника не пострадали.

Спецназ идет на запад

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись высадки бойцов российского спецназа на Украине. Прошли на вертушке на малой высоте, высадились на окраине большого поселка, двинулись веером по невысокой пожухлой стерне. «Простая» армейская работа…

Одного на пятерых?

Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий заявил, что прошел первый обмен пленными: пять украинских членов отряда территориальной обороны на «одного российского военного полицейского». Данные украинской пятерки приводятся, фамилия «русского пленного» не называется.