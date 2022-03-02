Мусорная проформа, или Почему в России так и не научились сортировать отходы

Спецоперация «Рекультивация»: мусор меняет дислокацию и направляется на утилизацию. Так разгребали свалку под Екатеринбургом, куда отходы свозили 50 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПОМОЕВ

«В Петербурге биеннале: инсталляция помоев!» - так высококультурно описал Сергей Шнуров мусорный коллапс, накрывший недавно Северную столицу. Это, пожалуй, самая приличная строчка из песни «Пока так», мгновенно ставшей хитом.

В песне, впрочем, не говорится, что питерская проблема появилась из-за мусорной реформы. По всей стране она стартовала в 2019 году. Но из-за особого статуса Питера этому городу разрешили отложить старт реформы до 2022-го.

Цель реформы - устранить бардак. Раньше мусор везли на свалки, где его жгли или хоронили, отравляя воздух и почву. А порой и просто сваливали в ближайшем лесу...

Никогда не забуду страшную картину полигона «Кучино» в Балашихе, вид на который открывался уже из окон пригородных домов. Огромная куча дымящихся отходов на площади 60 гектаров, кружащее над ней воронье и гнилостный рвотный запах.

Я приехала в Балашиху в июне 2017 года, после того как местные жители на Прямой линии с Путиным заявили о своем горе: «Задыхаемся!» Путин велел закрыть полигон. Поток мусора, который сюда свозили, направили на другие подмосковные свалки, и тамошние жители тоже принялись жаловаться.

Потому родился закон о реформе работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вступивший в силу с января 2019 года. По этому закону к 2030 году в стране не должно остаться ни одной свалки. Весь мусор будет перерабатываться. Но сначала нужно научиться его сортировать. Как в Европе.

Однако и сегодня, по данным опросов, сортировать мусор готово лишь процентов десять россиян. Многие не понимают: зачем?

БУТАФОРИЯ?

- Как зачем? - удивляется руководитель проекта «Разделяй и умножай» Елена Белоусова. - Чтобы как можно больше мусора можно было отправить на переработку. Но народ не просвещен.

А раз так, объявляется минутка просвещения. Раньше мусор вывозили разные конторы, которые никто не контролировал. Теперь главным по отходам в каждом регионе стал региональный оператор - государственная или частная компания, которая отвечает за вывоз мусора, сортировку и утилизацию. Такие фирмы выбирают на конкурсной основе.

Закон не карает граждан за нерассортированный мусор. Но в иных регионах пытаются обывателей призвать разделять отходы. В Москве и Подмосковье - именно так. Три года назад во всех дворах появились серые и синие (или зеленые) баки - для смешанных отходов и вторсырья. В последний нужно отправлять помытые пластик и стекло, чистую бумагу, картон и т. д. По логике, отходы из разных контейнеров должны забирать разные мусоровозы.

Но известный теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин возмущается в соцсетях: «Получаю письма о профанации раздельного сбора мусора: водители мусоровозов без смущения говорят, что сваливают весь мусор в одну кучу! Но ведь жители уже привыкли сортировать: стекло, картон и пластик упаковывают в отдельные мешки, чтобы отнести их в синие баки - на переработку. И вот появляется множество фактов, когда синие и серые баки - всего лишь симпатичная бутафория, пыль в глаза, имитирующая успешное проведение мусорной реформы. Хорошая отчетность для чиновников-контролеров имеется. А есть ли сортировка и переработка?»

- Безусловно, есть, - возражает Стиллавину Елена Белоусова. - Региональный оператор максимально заинтересован, чтобы вторсырье было в отдельном контейнере. Его проще отсортировать. Со смешанными отходами работать в разы сложнее, потому что они грязные и перемешаны с объедками, которые надо отделять.

Допустим. Но мой личный опыт говорит скорее в пользу Стиллавина. Около моего дома дворник Саид регулярно копается в баках в поисках жестяных банок. Сдает их по 50 копеек за штуку. Говорит, что за неделю можно найти до 350 рублей. С той же целью он вытаскивает бумагу. При этом невольно смешивает мусор из разных баков...

К тому же обычные серые баки часто бывают переполнены. И люди сваливают все в синий...

Похожая проблема - с мусоропроводами, которые есть в большинстве многоэтажек. Никакой сортировки тут, понятно, нет.

РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ

Какая судьба ждет все эти отходы после того, как их заберет машина? Отправляюсь на ближайшую ко мне сортировку от компании «Эколайн». Она обслуживает Северный и Центральный округа Москвы. Режимный объект, под охраной и камерами (см. «Конкретно»)

Увы, отсортировать можно не все. Многое не поддается переработке. В основном это композитный (составной) материал - непрозрачный пластик, одноразовая посуда, упаковка для яиц, тюбики от зубной пасты...

В результате таким образом можно отправить на переработку до 75% отходов - по крайней мере именно такую цифру называет пресс-секретарь «Эколайна». Жестяные банки, пластик, пакеты, картон, бумага - все это обретает вторую жизнь на специализированных предприятиях.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПЛАТИТ

Главный вопрос: за чей счет все это? За наш с вами. Система работает по закону «загрязнитель платит». Раз мы производим мусор, то обязаны оплачивать его утилизацию. Плата - ежемесячный тариф за вывоз коммунальных отходов. По Москве это 7 рублей 27 копеек на квадратный метр жилплощади.

Сбор тарифа по стране - 200 млрд

рублей в год. Сумма большая, но ее мало для строительства новых сортировочных комплексов, которых в России катастрофически не хватает. Ситуацию могла бы спасти расширенная ответственность производителя (РОП).

Что это такое?

Суть проста: если производитель выпускает продукт в пластиковой упаковке, он обязан либо сам утилизировать эту упаковку (чего почти никто не делает), либо заплатить экосбор. С одной пластиковой бутылки - 1 - 2 копейки, с жестяной банки - 4 копейки.

- Формально РОП была внедрена в России еще в 2017 году. Но тут же нашлись лазейки в законе, позволяющие не платить экосбор, - говорит исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова. - Да и без приписок не обошлось. С 2015 года по закону 100% автомобильных шин должны утилизироваться производителями. В 2019 году по бумагам мы достигли такого показателя. Но что тогда лежит в оврагах, во дворах, на берегах водоемов в огромном количестве?

В мире от РОП зависит вся мусорная отрасль. Эта система дает деньги для строительства сортировочной и перерабатывающей инфраструктуры. Львиная доля средств идет от РОП, а не от жителей. В России пока все наоборот. За утилизацию упаковки и других товаров платят единицы производителей. И это всего 5 млрд рублей в год. Из 4 млн компаний экосбор платят лишь... 20 тысяч. А все потому, что дело это практически добровольное.

А КАК В РЕГИОНАХ?

Нижний Новгород

Здесь работают сразу три регоператора. Которые вечно жалуются на свою тяжкую долю. Например, замдиректора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов посетовал, что регоператорам невыгодно собирать раздельный мусор. Вот если бы все в кучу - денег бы платили больше! А еще в Нижнем проводят редкий для России эксперимент: горожанам, которые сортируют отходы дома, тариф за вывоз отходов снижен на 20%. А потому оператор опять же получает меньше денег и был бы не против отмены такой скидки.

Пермь

По оценкам экспертов, на переработку в регионе по-прежнему отправляется всего около 5% мусора, остальное - на полигон. В крае не хватает сортировочных мощностей. Даже если все отходы сортировать, их все равно отправят на свалку - больше некуда.

Красноярск

Здесь два региональных оператора, у обоих есть контейнеры для раздельного сбора. Но в основном регоператоры собирают пластик. В этом году появятся контейнеры и под другие виды отходы. В целом мусор сортируют лишь около 10% горожан.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

США

Сортировка начинается дома. Мусоровозы вывозят разные виды мусора в определенные дни по графику. А платят за вывоз отходов в зависимости от их объема. Чем меньше мусора ты «произвел», тем меньше заплатил.

Швейцария

Перерабатывается абсолютно весь мусор, полигонов здесь нет. Жители дома разделяют по разным пакетам жестяные банки, стекло, макулатуру, пластик и выбрасывают каждый вид отходов в отдельный контейнер. За выкинутый «неправильно» мусор - штраф от 300 франков (около 26 000 рублей). Нарушителей отслеживают по камерам видеонаблюдения.

Германия

Разные по цвету контейнеры стоят около каждого дома и предназначены они для разного вида отходов. Сортировать мусор - обязанность всех жителей, а все производители платят экосбор за утилизацию упаковки.

Стекло, бумага перерабатываются, органика идет на компост, а треть мусора в Германии сжигают и получают электричество и тепло.

Нидерланды, Бельгия

Здесь, как и во всей Европе, мусор раскладывают по разным пакетам. Но их не выбрасывают в контейнеры, а выставляют перед входом в дом, откуда их забирает специализированная компания. Каждому виду отходов - свой день. Грубо говоря, по вторникам надо выставить органику, по четвергам - пластик и т. д.

Южная Корея

Как рассказывает моя родственница, живущая в Корее, жители тщательно сортируют мусор и раскладывают по контейнерам во дворе, в том числе лампы, батарейки, бытовую технику. А для пластика есть несколько видов тары, его выбрасывают в соответствии с маркировкой - цифровым кодом, который помогает понять, в какой контейнер его бросать.

Мнение скептика Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«А че мне за это будет?»

Что же мешает грамотно сортировать мусор? Первое - безразличие. Я провела опрос в чате нашего дома: сколько людей сортируют мусор? Из почти 100 квартир - только в пяти! Многие просто считают это неудобным: проще скинуть все в один пакет. Есть и другой довод против сортировки мусора: «А че мне за это будет?» Это действительно серьезная проблема, во многих странах для стимулирования раздельного сбора отходов людям снижают тарифы ЖКХ. Но у нас против этого выступают региональные операторы. Для них снижение тарифа стало бы потерей денег, потому что они вывозят отходы по принципу «Больше забрал - больше заработал».

В-третьих, многие подозревают, что система переработки ресурсов у нас не отлажена. И они правы (см. «А как в регионах?»).

И в-четвертых, элементарное незнание. Как ни странно, даже в столице многие не в курсе, что пластик или стекло надо кидать отдельно от объедков.

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Как правильно сортировать мусор дома?

1. Если вы новичок в этом деле, начните с одного вида отходов. Например, складывайте отдельно пластик. Постепенно переходите к разделению бумаги или стекла.

2. Сразу определитесь, где вы устроите свой склад. Кухня, балкон, прихожая? Главное, чтобы это никому не мешало.

Присмотритесь в магазинах типа Икеи к домашним контейнерам для сбора мусора. Они смотрятся достаточно аккуратно.

3. Мусор для вторсырья должен быть чистым и без этикеток. Помните об этом!

4. Разобраться в видах вторсырья вам поможет сайт Раздельного Сбора или Собиратора. Там вы найдете всю актуальную информацию по маркировкам на упаковке и как отличить один пластик от другого. Так вы сможете покупать продукты только в перерабатываемой упаковке.

5. Опасные отходы – лампы, батарейки и др. – храним отдельно и сдаем в пункты вторсырья. Такие есть в Икее, ОБИ и «Леруа Мерлен».

6. Не выбрасывайте на свалку ненужную одежду. Лучше отдайте ее в фонд «Второе дыхание». Они найдут ей применение.

7. - Главное - не бросайтесь в тему сортировку с головой, - советует автор блога @asya.mitskevich, книги «Ася и пластиковый мир» и подкаста Pokolenie Zero Ася Мицкевич. - Изучайте информацию поступательно, давая возможность новым данным усвоиться и превратиться в привычку. Можно даже устроить игру: и вместе с друзьями или семьей начать искать маркировки на упаковках в магазине.