Оливер Стоун поддержал спецоперацию, проводимую Россией

Кинорежиссер Оливер Стоун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун поддержал спецоперацию российских войск по денацификации и демилитаризации Украины.

В своем Instagram он написал развернутый пост, заявив, что при всей истерии, развернутой западными СМИ, нужно «ясно мыслить» и пониматься «весь спектр происходящего».

Стоун убежден: спецоперация, начатая Россией, является вынужденной: восемь лет Украины торпедировала выполнение Минских соглашений.

Он акцентирует особое внимание на механизм работы западных медиа, которые, по его мнению, оперируют информацией так, чтобы не доводить до слушателей, зрителей и читателей «ключевые факты, когда это неудобно».

Режиссер не ограничился лишь рассуждениями и в подкрепление своей точки зрения привел внушительный список материалов, содержащих максимально объективную, на его взгляд, информацию о причинах и характере спецоперации, и обратил особое внимание на то, что они опубликованы не в российских, а именно в западных СМИ.