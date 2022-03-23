«Усилить хочется!»: В российский прокат выходит отреставрированная версия «Служебного романа»

Фильм начнут показывать 24 марта Фото: кадр из фильма

В отсутствие голливудских новинок российский зритель получил, наконец, возможность увидеть на больших экранах советскую классику. Такое предложение поступило от киностудии «Мосфильм», и его одобрили.

Уже сейчас в кино идут картины Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», а с 24 марта можно будет посмотреть «Служебный роман».

В этом году картине, снятой Эльдаром Рязановым по пьесе «Сослуживцы», исполняется 45 лет. И именно поэтому бессмертную комедию оцифровали, тщательно отреставрировали изображение и звук, и выпустили в повторный прокат. Каждый показ будет сопровождаться документальным фильмом о создании шедевра советского кино.

Лирическая комедия Эльдара Рязанова будет не единственным фильмом, выпущенным в повторный прокат. Киностудия «Мосфильм» подготовила к повторному выходу картины Андрея Тарковского, которому на днях могло бы исполнится 90 лет («Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер»), фильмы Карена Шахназарова («Курьер», «Мы из джаза», «Белый Тигр») и другие ленты.