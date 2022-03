Элтон Джон получал в детстве выволочки за то, что неправильно ел сельдерей

Одному из самых знаменитых британских певцов исполнилось 75 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ОТЕЦ БЫЛ ТИПИЧНЫМ АНГЛИЧАНИНОМ - НЕ ВЫКАЗЫВАЛ НИКАКИХ ЭМОЦИЙ, КРОМЕ ГНЕВА»

У больших британских певцов и композиторов, которые сейчас находятся на восьмом десятке, было не очень счастливое детство. Просто оно пришлось на не очень счастливое время. Стинг вспоминал, что в 50-е и начале 60-х в британских школах в порядке вещей были телесные наказания - и иногда его буквально избивали палками за порванную страницу в учебнике. А Элтону Джону приходилось еще хуже: его избивали дома, и делала это родная мать. «Пожалеешь розгу - потеряешь ребенка» - это ведь британская пословица. Матушка хлестала его проволочной посудной мочалкой, пока не начинала идти кровь, могла распускать руки прямо в универмаге на глазах у сотен посетителей… «Я боялся ее до чертиков» - писал сэр Элтон в автобиографии.

Отца мальчик боялся чуть меньше, но лишь потому, что тот нечасто появлялся дома - он был военным и постоянно находился в разъездах. Но в целом отец «был типичный англичанин образца пятидесятых годов, обычно не выказывающий никаких эмоций, кроме гнева, - свидетельство неизбывной слабости характера». Папа мог дать сыну подзатыльник, например, за то, что тот «неправильно» снимает школьную форму или неправильно ест сельдерей (полагалось не хрустеть им, когда откусываешь стебель; а как «правильно» снимать школьный пиджак, ребенок так и не запомнил).

При этом именно мать приучила Элтона (которого тогда, конечно, еще звали настоящим именем Реджинальд Дуайт) к рок-н-роллу. В частности, к записям Элвиса Пресли. По пятницам она обычно покупала пластинки, и диск Элвиса показался таким необычным, что не купить его она не смогла.

Уже тогда мальчик, родившийся с абсолютным слухом, был помешан на музыке. Его определили в лондонскую Королевскую музыкальную академию, но учиться там было довольно скучно: все, кроме классической музыки, в заведении было под запретом, а «одно лишь упоминание рок-н-ролла было кощунством – все равно что прийти в церковь и завести с викарием разговор о том, что вы всерьез заинтересованы сатанизмом». Сейчас там очень гордятся, что будущий сэр Элтон у них учился - да он и сам признается, что именно в Академии у него возник интерес к сочинению музыки. Но вовсе не сюит и концертов для виолончели.

Кстати, тогда же из-за пристрастия к рок-н-роллу, Реджинальд посадил себе зрение. Врач выписал ему очки, которые следовало надевать, только когда он смотрел на доску, а мальчик носил их все время, считая, что это делает его похожим на Бадди Холли - и развилась сильнейшая близорукость. (В итоге, впрочем, он стал обладателем одной из самых огромных коллекций очков в мире).

К тому моменту его мама развелась с отцом, и тут же выяснилось, что она на самом деле довольно добрая, - просто первый брак у нее вышел комом. Она всячески поддерживала стремление сына стать музыкантом (во многом - назло своему бывшему мужу), а отчим даже пристроил Реджинальда в паб, где ему платили за выступления. К тринадцати годам он уже выступал с группой. А потом встретил Берни Топина, семнадцатилетнего поэта, который жил в деревне и работал на птицеферме - возил на тачке мертвых куриц. Оказалось, что именно на его стихи удивительно легко рождаются мелодии. Они подружились на всю жизнь, и продолжают сотрудничать и сегодня. Во многом благодаря этому сотрудничеству Реджинальд Дуайт и стал тем Элтоном Джоном, которого мы знаем.

400 ГОЛУБЕЙ, ОТКАЗАВШИХСЯ ВЗЛЕТАТЬ

Кстати, псевдоним он придумал очень быстро, наспех: составил его из имен саксофониста и вокалиста группы Bluesology, с которой начинал (причем это случилось, как раз когда он решил с группой распрощаться). Потом еще добавил среднее имя Геркулес - «позаимствовав его у лошади, на которой ездил герой-голодранец в сериале «Степто и сын». С 1972 года он официально, по паспорту Элтон Геркулес Джон.

Иногда так же быстро он писал и песни. Берни Топин сочинил Your Song (ставшую хитом и - впоследствии - главной музыкальной темой фильма База Лурманна «Мулен Руж») буквально за завтраком, а потом Элтон придумал музыку за 15 минут.

Да и слава настигла его вполне себе стремительно. Альбом, который назывался просто Elton John, вышел, когда певцу было 23 года, и Your Song оказалась хитом и в Великобритании, и в Америке. В то время молодой Элтон нарезал круги вокруг магазина Mister Freedom, где продавалась самая яркая и безумная одежда в Лондоне: все не решался туда зайти. Но потом вдруг рискнул - и сразу закупил огромное количество нарядов, которые и сегодня могут испугать особо консервативную публику. Вскоре он уже запросто спускался на сцену в костюме, покрытом перьями марабу. Его команда придумывала все более дикие сценические эффекты: например, однажды притащили 400 голубей, которые должны были взлететь при появлении Элтона (но ни один не взлетел, в результате Берни Топин носился по сцене, хватал несчастных птиц и подбрасывал их в воздух).

А еще Элтон попробовал наркотики.И потом писал в автобиографии: «Выбрав судьбу кокаиниста, я принял самое неверное решение в жизни, хотя тогда этого не понимал». Уже в 28 лет он был одним из самых знаменитых музыкантов в мире. Семь его альбомов подряд занимали верхние строчки в рейтингах самых популярных альбомов США (а в 2003 году шесть из них были включены журналом Rolling Stone в число величайших альбомов ХХ века). В 1975-м торжественно открыли его именную звезду на голливудской Аллее славы, а мэр Лос-Анджелеса объявил в городе «Неделю Элтона Джона». И тогда же у него случилась передозировка, а еще он попытался покончить с собой. Кокаин превратил его в «нарцисса, в законченного эгоиста». Он мог неделями сидеть в номере «грязным, опухшим, к десяти вечера доходящим до полной бессознанки, потому как каждые пять минут закидывался дорожкой кокса».

Это не говоря уж о всяких инцидентах, связанных с наркотиками: однажды, например, он проснулся и обнаружил, что накануне купил трамвай. «Нет, не игрушечный. Настоящий трамвай. Мельбурнский трамвай класса W2 c прицепным вагоном. И вот теперь голос в трубке сообщает, что покупка будет отправлена из Австралии в Англию, но к дому ее можно доставить, только прикрепив тросами к двум вертолетам»…

КАК ФУТБОЛ СПАС ЕГО ЖИЗНЬ

И все это длилось годами (он избавился от наркотической и алкогольной зависимости только в 1990 году, после серьезного лечения). В мемуарах он пишет: «некоторые эпизоды восьмидесятых просто выпали у меня из памяти – я не мог вспомнить, что было вчера». И неожиданно замечает, что жизнь ему спасло увлечение футболом - он был и остается страстным болельщиком. Может быть, кому-то это покажется неожиданным, учитывая, что речь идет об открытом гее, любителе максимально экстравагантных одежд и выходок - но он купил футбольный клуб «Уотфорд». Конечно, фанатов клуба немного шокировало, что у нового владельца зелено-оранжевые волосы, но Элтон Джон продолжал вкладывать в команду деньги, очень всерьез следить за ее успехами… «Президентом клуба я был в самый тяжелый период жизни, в годы наркотической зависимости и душевного неблагополучия, одиночества, неудачных сделок, бесконечных проблем. И «Уотфорд» для меня оставался неизменным источником радости. Нехватку любви компенсировало отношение команды и болельщиков».

За этот клуб он болел еще мальчиком - ходил на стадион с отцом, тем самым, который не проявлял по отношению к нему никаких эмоций, кроме гнева, ни разу его не похвалил и был в бешенстве по поводу того, что он стал не банковским служащим, а музыкантом. Разговор с отцом Элтон Джон ведет до сих пор, и говорит, что отчасти обязан папе всем, чего добился в поп-музыке. «Я понял, что именно эта его отстраненность пробудила во мне желание доказать ему, что мое решение – правильное. Чем большего успеха я добивался, тем больше давал ему доказательств, и не важно, знал он об этом или нет. Даже сейчас иногда я ловлю себя на мысли, что снова что-то доказываю отцу. Хочу показать ему, какой я на самом деле. А ведь он умер в 1991 году…»

