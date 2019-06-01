Элтон Джон удивился решению удалить некоторые сцены из фильма "Рокетмен"

СЕГОДНЯ 04:39 2019-06-01T04:39:41+03:00

Кинопрокатчик вырезал из ленты сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков

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Решение российских дистрибьюторов вырезать из кинофильма "Рокетмен" некоторые сцены вызвало удивление удивление у британского певца и композитора Элтона Джона. Официальное заявление музыканта опубликовано на его странице в Facebook.

"Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть "Рокетмена" цензуре на российском кинорынке, о чем мы не знали до сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.

В нем также сказано, что решение местных прокатчиков удалить сцены из картины, основанной на биографии Элтона Джона отражает "раскол мира... и то, насколько он может быть нетерпим к любви двух людей".

"Мы верим в наведение мостов и открытый диалог и будем продолжать выступать за ниспровержение преград до тех пор, пока к людям не станут прислушиваться на равноправной основе", - заявил музыкант.

В своем обращении он поблагодарил кинокомпанию Paramount Pictures, которая согласилась создать фильм, "являющийся подлинным отражением экстраординарной жизни Элтона, а также его недостатков и всего прочего".

Ранее компания "Централ Партнершип", которая занимается прокатом картины, сообщала, что сцены были удалены в соответствии с российским законодательством. Из фильма вырезали все сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков.

Как писал сайт kp.ru, название "Рокетмен" выбрано по одной из песен Элтона Джона. Байопик поставил режиссер и в прошлом актер Декстер Флетчер. Картина сразу задумывалась как фильм для взрослых, ибо жизнь Элтона Джона включала в себя и наркотики и однополый секс. На освещении этих важных тем настаивал и сам сэр Элтон, являющийся продюсером фильма.

Рокетмен Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU