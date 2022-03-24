Каждый второй россиянин верит, что рубль вскоре станет мировой валютой

Опрос показал, что жители России уверены в скором укреплении отечественной валюты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После заявления Владимира Путина о том, что газ в недружественные страны Россия теперь будет продавать за рубли, доллар резко пошел вниз. Более того, половина россиян выразила уверенность, что в скором времени рубль и вовсе станет мировой валютой. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Мы задали вопрос: «Как вы считаете, что дальше ждет рубль?» и выяснили, что большинство россиян верят, что отечественная валюта продолжит укрепляться.

50% участников исследования заявили, что если большинству западных стран придется покупать газ за рубли, то отечественная валюта в скором времени станет мировой.

Каждый пятый респондент также выразил уверенность, что рубль будет укрепляться, но вряд ли сильно вырастет в ближайшее время. Максимум, который ожидают 20% опрошенных – 90 рублей за доллар. А вот еще 8% полагают, что скоро американская валюта откатится до февральских показателей и снова достигнет уровня 70-75 рублей.

8% респондентов сообщили, что не верят в укрепление рубля в ближайшее время. Участники опроса полагают, что на фоне введенных санкций и сложившихся отношений с Западом рубль может снова упасть. А оставшиеся 14% заявили, что не могут даже представить, как сложится обстановка на валютном рынке.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 24 тысячи человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Хабаровска, Рязани, Новосибирска, Крыма, Краснодара, Красноярска, Екатеринбурга, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Владивостока, Челябинска и других населенных пунктов страны.

Напомним, ранее сайт KP.RU выяснил, что две трети россиян следят за курсами валют. Треть опрошенных узнают о ценах на доллар и евро из новостей, остальные – специально мониторят данные, чтобы быть в курсе ситуации на валютном рынке.