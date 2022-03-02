Три возможных сценария будущего устройства Украины после российской специальной операции

И хотя операция по демилитаризации и денацификации незалежной продолжается, но уже сейчас возникает вопрос: что дальше? Фото: Shutterstock

Ситуация на Украине продолжает развиваться и меняться с калейдоскопической быстротой. Но очевидно одно: прежней Украины больше никогда не будет.

И хотя операция по демилитаризации и денацификации незалежной продолжается, но уже сейчас возникает вопрос: что дальше?

До основанья, а затем…

Перекройка политической карты неизбежна.

Понятно, что если не разрушить сами основы правонационалистического государства, то оно через какое-то время обязательно возродится.

Так что сценариев немного:

1. Оптимистический план: Украина остается в ее нынешнем размере (за вычетом территорий ДНР и ЛНР в их административных границах)

На первый взгляд выглядит привлекательно - мол, таким образом страна сохранит, пусть и с некоторыми потерями, свою международную субъектность, а если вновь избранная Верховная рада официально признает принадлежность Крыма России, независимость Донбасса и внесет в конституцию положение о нейтральном и внеблоковом статусе державы, отказе от ядерного оружия, да еще выдаст военных преступников по запросу Следственного комитета РФ и зафиксирует положение русского языка как второго государственного, то тогда, казалось бы, цели российской специальной военной операции будут достигнуты?

Но ничего подобного! Уже через какое-то время привыкшие решать проблемы на площадях националисты выйдут из подполья, и тогда все эти решения и гарантии станут дешевле бумаги, на которой они написаны.

Лоскутная Украина, собранная за несколько десятилетий из отторгнутых от России территорий и ее же территориальных подарков, не может оставаться единой.

2. Реалистический план: разделить Украину на несколько частей

Пожалуй, это наиболее оптимальный вариант решения проблемы. Реализовать его можно, создав на первом этапе по аналогии с ДНР и ЛНР несколько формально независимых республик на базе преимущественно русскоговорящих областей исторических Слобожанщины и Новороссии - Харьковскую народную, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую. На втором этапе на объединительном съезде народных представителей они вместе с ДНР и ЛНР, а также примкнувшим к ним Приднестровьем могут декларировать создание нового независимого государства, находящегося в тесных союзнических отношениях с РФ, - Новороссии.

Какой может стать Украина: один из сценариев Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кстати, по экономическому и научно-техническому потенциалу подобная держава окажется весьма и весьма жизнеспособной.

Остаток же нынешней Украины разделяется на два относительно небольших государства - собственно Украину (Малороссию) на землях т. н. Гетманщины XVII века (сейчас это земли Киевской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областей) и Западную Украину (Галичина и Волынь) в составе нынешних Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областей.

В этом случае судьба Закарпатья и Буковины (Черновицкая область) не совсем ясна, но, скорее всего, они попадут под полный или частичный протекторат соответственно Венгрии и Румынии.

3. Самый радикальный план - полное исчезновение Украины как державы

Возможен лишь в том случае, если развал страны после спецоперации приобретет необратимый и совершенно неуправляемый характер. В этом случае в Новороссии и Малороссии могут возникнуть сильные центростремительные тенденции и эти территории просто войдут в Россию на правах республик, краев и областей. На Буковину и Закарпатье смогут претендовать Румыния и Венгрия, а на шесть западных областей - Польша, в состав которой они и входили до 1939 года.

Впрочем, политическое устройство территории нынешней Украины - это дело ближайшего будущего. Ясно лишь, что прежней страны уже нет.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Не спешите ее хоронить

Петр КУЛИЧЕНКО, независимый политолог

Прогнозы о развале Украины как государства, полном или частичном, кажутся мне чрезмерными. Да, вопрос принадлежности Крыма теперь уж точно закрыт полностью и окончательно, Донбасса - похоже, тоже. А вот что будет с остальной частью, можно пока только предполагать.

При определенных условиях, конечно. Во-первых, после превращения нынешнего унитарного государства в федерацию с широкими правами регионов, вплоть до возможности вето особо важных внешнеполитических решений (как это, кстати, предлагалось в Минских соглашениях).

Каким образом это может произойти? А ничего и придумывать не надо - история полна примеров.

Для начала Зеленский с окружением бежит из страны (например, в Лондон - тем более что британский премьер Борис Джонсон уже предложил для нынешней киевской власти политическое убежище), где создает «правительство в изгнании». Таких «правительств» в прошлом было не одно и не два, сидели они годами в том же Лондоне, издавали никому не нужные указы и рескрипты, пока окончательно не сдувались.

Тем временем в Киеве на переходный период устанавливается подконтрольная Москве власть.

Вариантов может быть несколько. Довольно экзотический: в Киев возвращается Виктор Янукович - он, кстати, остается единственным законно избранным президентом, свергнутым в результате вооруженного переворота.

Или же создается Временный комитет национального спасения (его аналогия в Москве существует уже несколько лет) - во главе, например, с бывшим председателем украинского кабмина Николаем Азаровым, или одним из экс-лидеров проекта «Новороссия» Олегом Царевым, да и другие кандидаты найдутся.

В Москве уже несколько лет действует Комитет спасения Украины во главе с теневым премьер-министром Николаем Азаровым (на фото - на переднем плане). Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

А уж потом, через какое-то время - в течение года или двух - проходят выборы, после которых власть передается законно избранным президенту и Верховной раде.

Конечно же, на Западе ни за что не признают такую Украину, называя ее «марионеточной» и предпочитая иметь дело исключительно с эмигрантским правительством Зеленского. Зато страна, пусть и с некоторыми изъятиями, сохранит свою государственность.

При таком раскладе не ясно также, что делать с Западной Украиной, оплотом бандеровщины. После Великой Отечественной войны кровавая борьба с бандподпольем длилась больше 10 лет и не сразу была завершена.

Но это уже дело новой украинской власти и ее новых органов безопасности. Впрочем, нынешний национализм на Западной Украине изрядно ослаб мускулами, местами превратившись в этакий этнографический феномен. Куда опаснее его сорняки, как это ни странно, на Украине Восточной.