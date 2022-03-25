Михаил Дегтярев: «Задачи Президента являются для нас ключевыми»

Ключевые направления обсудили в ходе выездного заседания правительства – медицину и строительство. Фото: правительство Хабаровского края

Введенная год назад практика выездных заседаний правительства оказалась не просто показательной акцией, а закрепилась в качестве регулярной процедуры. Рабочая командировка в Николаевск-на-Амуре, начавшаяся с осмотра социально значимых объектов района, продолжилась расширенным заседанием, председателем которого стал глава региона Михаил Дегтярев.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Особого рассмотрения на заседании удостоился процесс реализации проекта «Медицинские кадры решают все», осуществляемого в рамках направления развития региона «Край здоровья. Растим будущее» до 2026 года и на перспективу 2030-го.

- Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в «июльском» Указе № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» поставлена задача - повышение ожидаемой продолжительности жизни. Показатель в 67 лет, зафиксированный в 2021 году, должен быть увеличен на 10 лет к поставленным срокам. Помочь в достижении этих целей способна комплексная работа по здравоохранению, - заявил Михаил Дегтярев.

Приоритетом для эффективного решения задачи является работа с кадрами. В силу разных причин, среди которых реорганизация медучреждений, выход на пенсию, а также переезд в другие города и страны, происходит заметный отток специалистов, чью нехватку невозможно восполнить по щелчку пальца. Только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре поликлиники суммарно нуждаются в 140 специалистах, не говоря об общей ситуации в регионе.

- Для развития кадрового потенциала здравоохранения в крае реализуется целый комплекс мер поддержки. Это и увеличение набора в профильные образовательные учреждения, и программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Сберегательный капитал», и обеспечение медиков жильем, - сказал губернатор.

Стоит отметить, что для большего привлечения кадров планируется повышение размера единовременной выплаты «земским» врачам, а также сокращение сроков возможности приватизировать служебное жилье – теперь опция будет доступна по истечении семи лет, вместо прежних десяти.

Помимо этого, губернатор настоял на продолжении в крае точечной работы медучреждений на местах. Необходимо как можно скорее возобновить вахтовое присутствие узких специалистов в отдаленных районах и оптимизировать маршруты и число медиков автопоезда «Здоровье».

СТРОИТЕЛЬСТВО

Еще один немаловажный вопрос, которому было посвящено расширенное заседание – реализация проекта «Дальневосточный квартал и строительный кластер», являющегося опорным для флагманского направления «Край комфортного проживания» общей стратегии развития региона до 2026 года с перспективой до 2030-го.

Губернатор оценил достигнутые результаты в сфере жилищного строительства в 2021 году и отметил, что успех необходимо развивать.

- Было введено более 330 тысяч квадратных метров жилья, и за последние четыре года это - максимум. Более того, спрос продолжает расти. За 2020-2021 годы жители края взяли 111 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Но лишь треть из них направлена на покупку строящегося жилфонда. То есть, мы строим намного меньше потребностей граждан, что влечет за собой рост цен. Поэтому напоминаю: задача, поставленная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – довести ввод нового жилья до одного миллиона квадратных метров, является для нас ключевой, – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Двигаться к этой цели поможет развитие механизма комплексной жилищной застройки. Базовым проектом здесь выступает «Дальневосточный квартал» в Хабаровске. Проект подразумевает создание всей необходимой социальной инфраструктуры в пределах отдельно взятых районов.

Комплексное развитие территории позволит снизить расходы на строительство, что скажется и на конечной стоимости жилья. Цена за один квадратный метр может упасть до 95 тысяч рублей, когда сегодня она держится на уровне 107 тысяч.

- Несмотря на непростую текущую ситуацию, жилье однозначно будем продолжать строить. Сейчас в крае под строительство с привлечением средств граждан находится более 813 тысяч квадратных метров. И нам важно обеспечить защиту интересов всех участников долевого строительства. Многие банки попали под санкции, поэтому важно отслеживать положение дел на рынке ежедневно, - с таким поручением губернатор края обратился к зампреду по вопросам строительства Кериму Сунгурову.

В качестве заключительного напутствия губернатор нацелил руководителей профильных министерств и ведомств, а также самих застройщиков на стопроцентное освоение выделяемых средств. Ведь именно с целью благоустройства края они и выделяются.

Это заседание стало уже седьмым выездным подобного формата с начала прошлого года. Такие инициативы демонстрируют стремление главы региона глубоко погружаться в ситуацию и локальные проблемы прежде, чем просто отдавать поручения.