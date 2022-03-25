Геннадий Онищенко: На освобождённых территориях ДНР и ЛНР уже пора создавать военно-гражданские администрации

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, я к вам - как к президенту Землячества донбассовцев в Москве. Я был на ваших съездах, когда этой структурой руководил Иосиф Кобзон, он там выступал, пел. Захарченко приезжал.

- Да, конечно.

- И вот вы сменили Иосифа Давыдовича на этом посту. Скажите, а если бы Кобзон дожил до наших дней, как бы он воспринял вот эти шаги России - и признание республик, чего он добивался, и начало освободительного движения в целом на Украине.

- Мы на эту тему с тобой уже готовили интервью. И я говорил, что Иосифа Давыдовича, это, конечно же, вдохновило бы. И жаль, конечно, что он не с нами сегодня.

- Да... На ваш взгляд, сегодня, когда территории борющихся республик Донбасса освобождают, какие задачи выходят на первый план?

- Их - много.

И, одно из главных направлений в этой мирной работе сегодня - формирование новых органов власти на местах.

Вот я буквально сегодня разговаривал с одним из министров ДНР. Он говорит - не на кого опереться, потому что те, кто там возглавляет местные администрации - населенного пункта там, города небольшого, сельского поселения, рабочего поселка, - это люди не надежные.

- И как же тогда быть? Где взять надёжных?

- Я в этой связи хотел бы вспомнить тот опыт, который у нас был во время первой и второй компаний на Кавказе.

- В Чеченской республике.

- Да... Ну, в первую это было не так ярко выражено, а вот в 1999-м и в 2000-м, когда в Чечне восстановился конституционный строй, была принята следующая схема.

- И, в принципе, она известна.

- Да...

Создавалось военно-гражданское управление. Был военный человек, который отвечал за безопасность, и - гражданский, отвечавший за все социальные, чисто хозяйственные вопросы.

Это были все новые люди.

И на Украине сегодня, в том числе и в моей Донецкой области (Онищенко заканчивал Донецкий мединститут. - А.Г.) это нужно делать немедленно.

В тот период, особенно во вторую чеченскую кампанию,я плотно работал с Иваном Ильичем Бабичем – генерал-полковником, он был тогда военным комендантом Чеченской республики.

- Знаем такого.

- Да. Он, кстати, сам вырос в Донецке, понимаешь?

И таких людей - донецких, луганских - в России много. И они могли бы помочь - и не только советами, не только словом, но и - делом.

Это я вот возвращаюсь к началу нашего разговор - к землячеству.

Мне кажется, и наш опыт, полученный при мирном обустройстве в Чечне, и знания людей с «Донецкой косточкой», - все это нельзя сбрасывать со счетов.

Я вот буквально сегодня услышал от достаточно известных ну, назовем их так, политиков, что вот у нас нет никакого опыта - в плане налаживания мирной жизни...

Он есть – этот опыт. Наш российский опыт, который имеет постсоветскую прописку, скажем так.

- Спасибо за очень дельные советы.

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