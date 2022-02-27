Геннадий Онищенко: импортозамещение и сотрудничество с Китаем компенсируют издержки от санкций

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

США и ЕС принимают против экономики России самые жесткие меры.

«Как будем жить с этими санкциями и чем сможем ответить?» Об этом мы поговорили доктора медицинских наук, в прошлом - главного государственного санитарного врачом России Геннадием Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, вот нас обложили таким количеством санкций, что и медицина может пострадать, и с лекарствами могут быть какие-то проблемы, и с аппаратурой, с медтехникой. Как будет жить и чем можем ответить?

- Что касается санкций в отношении поставок медикаментов, которые для нас первостепенной важности и самые современные, то они уже и до этого были.

- Что, какие-то лекарства запрещали нам поставлять?

- Да. Допустим, вот антиретровирусные препараты, которыми мы обеспечиваем за счет государства всех ВИЧ-инфицированных, чтобы они могли нормально жить, работать и даже рожать детей. Самые последние препараты, которые были в разработке, нам не давали. Или давали по другим ценам. Например, в Казахстане за копейки продавали так называемые дженерики (копии оригинальных препаратов – авт.), у нас они были даже не в десятки, в сотни раз дороже. Ну, научились мы, свои начали производить.

- А как насчет медицинского оборудования?

- Конечно, много современного оборудования, которое мы закупили в последнее время, привязано к вопросам обслуживания его, к поставкам расходных материалов и т.д.

Я надеюсь, что мы сможем сохранить и в то же время продолжать сотрудничество с Китаем, который во многом делает реплики самых современных зарубежных приборов и аппаратов.

Хотя, конечно, транснациональные фирмы, которые используют Китай как полигон дешевой силы рабочей, будут возражать, но находить решения мы будем.

- А может, надежнее было бы производить оборудование в своем государстве?

- Я знаю, что у нас в рамках Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в рамках фармацевтического и медицинского кластера постоянно ведется работа по импортозамещению. И такую задачу ставили мы не вчера и не позавчера, а десятилетие назад еще. И значительную часть оборудования мы производим на нашей территории.

На совещании, где выступал председатель РСПП, мы услышали, что для нашего бизнеса этот вопрос не новый и он будет достаточно адекватно решаться.

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