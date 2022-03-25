Вскрылись новые факты о Фонде Алексея Баталова

Марии вернули её имущество Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Напомним суть этой истории. Актриса Наталья Дрожжина стала хозяйкой двухкомнатной квартиры в 1-м Самотечном переулке; нежилого помещения в 21 кв.метра по улице Серафимовича,2 и 1/3 доли в четырехкомнатной квартире (тоже на Серафимовича, 2). Это имущество принадлежало дочери Алексея Баталова - Марии. К Дрожжиной оно перешло по договорам-ренты, которые она заключила с Марией в сентябре 2019 года. Дочь актера ни сном, ни духом об этих договорах, которые уже признаны недействительными в гражданском суде. Марии вернули её имущество. Кроме того, со счетов Баталовых пропали деньги: в переводе на рубли примерно 15 миллионов. Цивин и Дрожжина снимали их по доверенности, которую помог оформить нотариус Дмитрий Бублий. Он же заверял договоры ренты. Сейчас все трое обвиняются в мошенничестве.

25 марта в качестве свидетеля в суд пригласили адвоката Нарека Костаняна. Он арендовал у Баталовых то самое нежилое помещение в 21 кв.метра по улице Серафимовича,2. В этом же доме и в том же подъезде, где находится четырехкомнатная квартира Баталовых. Комната когда-то была мастерской Алексея Владимировича, а после его смерти стала офисом Костаняна. Он оказывал юридическую помощь Баталовым, когда они судились с соседом по даче. Но это уже другая история про то, как сосед Вадим Эльгарт выстроил на баталовских двух сотках капитальную баню и не хотел ее сносить. Борьба за несчастные две сотки растянулся на долгие годы и стоила немалых сил и нервов Алексею Баталову. На финальном этапе к судебной тяжбе подключился адвокат Костанян и помог народному артисту СССР выиграть суд. Но воспользоваться этой победой Алексей Владимирович не успел – он умер летом 2017 года. В это же время Костанян познакомился с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной.

Со счетов Баталовых пропали деньги. Цивин и Дрожжина снимали их по доверенности Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Почти через год после смерти Баталова Цивин (он стал вхож в семью народного артиста благодаря горячему участию в истории с соседской банькой) предложил Костаняну приспособить мастерскую актера под офис.

- Это было в мае 2018 года. Михаил Семенович предложил использовать пустующее помещение в качестве адвокатской конторы, - рассказал Костанян. - Помещение было в ужасном состоянии. Я сделал там ремонт примерно на полмиллиона рублей, вывез три контейнера мусора. Помимо аренды, я оплачивал налог (на прибыль) вместо Марии Баталовой (она являлась собственницей помещения) и коммуналку. Всего получалось около 30 тысяч рублей в месяц.

Договор аренды на два года был заключён между Костаняном и Марией Баталовой, но подписывал его Михаил Цивин по доверенности. Деньги за аренду Костанян переводил на банковскую карту Марии. В декабре 2019 году в связи со сменой собственника (когда имущество Марии перешло к Дрожжиной) Костаняну сообщили, что деньги теперь он будет переводить другому собственнику - Дрожжиной.

Кроме того, Нарек Костонян пояснил в суде, что не участвовал в создании фонда Алексея Баталова, хотя числился в нём соучредителем наряду с Цивиным и Дрожжиной.