Владимир Зеленский может принять участие в церемонии вручения «Оскаров»

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

В это воскресенье, 26 марта (по московскому времени будет уже утро понедельника), в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения «Оскаров». Как сообщает американское издание New York Post, в ней может принять участие президент Украины Владимир Зеленский. Правда, не лично: ведутся переговоры о его трансляции его небольшого выступления. Пока не известно, состоится оно в прямом эфире или в записи. И состоится ли вообще.

Авторы публикации ссылаются на неназванных «чиновников в Киноакадемии», предоставивших им эту информацию, и добавляют, что сейчас в ее руководстве идут споры: должна ли премия остаться «аполитичной», или как-то отреагировать на события в Украине. Будто бы за выступление Зеленского агитирует компания ABC, которая будет транслировать церемонию. Официально Академия ничего не комментирует.

Интересно, что и до этой новости церемония уже была частично политизирована.

Известно, что один из призов в этот вечер будет вручать актриса Мила Кунис, и предполагается, что она как-то выскажется о ситуации. Кунис родилась в украинском городе Черновцы в 1983 году, в 1991-м уехала с родителями в США. Сейчас они с мужем Эштоном Кучером собрали 35 миллионов долларов на помощь беженцам из Украины, за что заслужили личную благодарность Зеленского.

Церемония вручения «Оскаров» пройдет уже в 94-й раз. Фаворитом в категории «Лучший фильм» считается картина «Кода: ребенок глухих родителей» о слышащей девочке, выросшей в семье глухих от рождения людей и вопреки их желаниям мечтающей стать певицей.