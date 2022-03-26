Губернатор Алиханов ответил на предложения польского генерала присоединить Калининградскую область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак рассказал о "претензиях Варшавы на Калининград". Об этом он объявил в эфире местного телеканала Super Express.

- Нужно поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши, - приводит его слова Do Rzeczy.

Как отмечает издание, заявление Скшипчака "шокирующее". Генерал убежден, что Калининград - "территория, которая никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше".

Эту информацию в субботу, 26 марта, я прочитал губернатору Калининградской области Антону Алиханову...

- ...Александр, я только не понимаю, как у генерала в голове Пруссия в Польшу превратилась, - так глава российского региона отреагировал на заявление польского генерала. - Это, конечно, удивительно. Восточная Пруссия, собственно говоря, это Германия. Мы же помним это, в отличии, видимо, от генерала.

Поэтому, у меня предложение какое в этой связи? Открыть учебник истории ХХ века, карты посмотреть и все остальное.

Я, конечно, понимаю, что польским националистам, которым, видимо, является товарищ генерал, им все время хочется вернуться в XVII век. Но XVII век превратил Польшу в «недогосударство», когда они дали своей шляхте такую демократию, такую свободу, что государство просто превратилось в желе.

Ну, а дальше, собственно говоря, те же, кстати, пруссаки были главными инициаторами разделов Польши, трех штук, по-моему, на конец XVIII века.

- Ну, да ладно, Антон Андреевич, так далеко, наверное, поляки уже не помнят.

- Возьмем тогда ХХ век. Давайте как бы поставим точки над «i».

600 тысяч советских воинов отдали свои жизни во время Великой Отечественной и Второй мировой за то, чтобы эта территория, которая - две трети Пруссии, потом ушла полякам. И это было предложение Советского Союза на Потсдамской конференции, которое не поддерживалось британцами.

- Как же теперь-то быть генералу Скшипчаку? Что посоветуете?

- Ну, если совсем уж идти в этой исторической логике, я предлагаю так... Если товарищ генерал считает, что эти территории Польшей не были, ну, так и город Гданьск, который назывался Данцигом, и немцы его, кстати, так и называют до сих пор, мы, собственно, как собиратели и знатоки истории, готовы забрать обратно, если полякам он не нужен.

Город Мемель, который Клайпеда, - тоже непонятно почему тогда находится в составе Литвы.

Если они такие «умные», все эти генералы, то мы можем начать вспоминать много всяких разных исторических моментов, совсем недавних относительно, ХХ века, не дальше.

И мы придем к выводу, что очень большое количество земли, которая сейчас является Польшей, на самом деле таковой не являлась, а была завоевана, отвоевана у фашистской Германии и передана как подарок советского народа полякам.

Поэтому, я вот, честно говоря, не очень понимаю, чего у генерала там в голове, что за борщ такой или что там, журек (традиционный польский суп из ржаной закваски. - А.Г.) у него там в голове вместо мозгов...

И я бы на месте польских генералов в исторические экскурсы не пускался. Потому что отличить Пруссию от Польши, наверное, все-таки надо уметь. Высшее образование-то, наверное, у польских генералов, я надеюсь, есть.

Но судя по тому, что говорит товарищ – вот этот генерал, не зря он стал экс-командующим, видимо, чего-то, какие-то выкрутасы показывал на службе.

Поэтому, я советую всем полякам почитать нормальную историю, а не только быть подверженными той, которую… (проповедуют) их отставные генералы и действующие политиканы.

Я так понимаю, что у поляков уже предложение, собственно говоря, из разряда XVII века, и про Львов они мечтают, и про Ровно, и про разные другие города.

Ну, хорошо, я ж помню, мы же все помним, как поляки собирались вместе с фашистской Германией и нацистами нападать на Советский Союз и участвовать в разделах белорусских, украинских земель и так далее.

Ну, все, конечно, понимаю. Но по зубам можем дать. И будет потом как бы обидно. Но дадим - за дело.

Поэтому, предлагаю все-таки польским генералам в отставке книги, что ли, почитать, или как-то по-другому время провести, а не ходить на каналы и не нести всякое...