Как определить проблемы с сердцем по внешности: врачи назвали главные симптомы

Следите за своей кожей Фото: Shutterstock

- В некоторых случаях вовсе не кардиолог, а врач-дерматолог может быть первым доктором, кто заподозрит у вас сердечно-сосудистые заболевания, - отмечают специалисты Американской академии дерматологии. Эксперты назвали несколько признаков, когда именно проблемы с кожей должны натолкнуть на мысль: на самом деле что-то не в порядке с «пламенным мотором» и другими элементами системы кровообращения.

1. Синеватые участки на коже (цианоз).

Причина их возникновения - нарушение кровообращения. А именно, задержка оттока венозной крови. Либо, как вариант, недостаточное насыщение крови кислородом в случае закупорки отдельных сосудов. Из-за этого оттенок кожи становится синюшным, а не розоватым.

2. Болезненные красные шишки на пальцах рук или ног.

Они могут быть размером с горошину или чуть меньше. Медики называют их узелками Ослера - по имени врача, который обнаружил связь между этими образованиями на коже и инфекцией, поражающей внутреннюю оболочку сердца, эндокард.

3. Отеки, чаще всего - ступней и голеней.

Когда сердце не может полноценно перекачивать кровь, она начинает застаиваться. Под действием силы тяжести основное давление приходится на вены ног. Жидкая часть крови (плазма) просачивается в ткани, и возникает отек.

Кроме того, врачи называют характерным признаком проблем с сердцем покраснение лица без видимых причин. Это может быть симптомом одного из самых распространенных заболеваний - артериальной гипертензии (гипертонии), отметил врач-кардиолог, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. При кажущейся «обыденности» гипертония является опасным нарушением, которое резко повышает риск инфаркта и инсульта.

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Какие обследования для проверки состояния сердца и сосудов входят в бесплатную диспансеризацию.

По приказу Минздрава РФ о бесплатной диспансеризации в последней редакции, действующей с 1 марта 2022 года, россиянам от 18 лет и старше полагаются:

- измерение артериального давления - 1 раз в год;

- исследование уровня общего холестерина в крови - 1 раз в год;

- электрокардиография - при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год;

- дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Это дорогостоящее исследование главных артерий, через которые снабжается кровью наш мозг. Такое обследование назначается врачом мужчинам 45 - 72 лет и женщинам 54 - 72 лет, если у них есть одновременно три фактора риска: повышенное давление, повышенный уровень холестерина и избыточная масса тела (ее определяет врач при осмотре, измерив рост, вес и окружность талии). Также это обследование назначается лицам 65 - 90 лет по направлению врача-невролога при подозрении на ранее перенесенный инсульт.

! Чтобы пройти бесплатную диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС.