Байден признался в главной цели США все эти годы: Путин должен уйти

Президент США Джозеф Байден. Фото: REUTERS

Знаете, а я вот только сегодня понял, что мы глубоко ошибаемся. И открыл глаза на это мне в своей сегодняшней субботней речи в Польше президент США Джозеф Байден. Мы не правы, когда считаем, что речь Путина на конференции по безопасности в Мюнхене в 2007-м году на Западе не услышали и не придали ей значения.

Напомню, Владимир Владимирович тогда говорил о тех опасностях, которые создают США, выстраивая однополярную модель мира под себя в роли "царя горы". Он говорил, что США этим самым делают подкоп под всю конструкцию мироустройства на нашей планете. И что мир столкнется с опасностями, которые грозят всей планете.

Мы тогда подумали, что они на Западе эту речь не услышали, не поняли. И ошиблись. И все эти годы, считая так, продолжаем ошибаться. Мол, Владимир Владимирович, вас предупреждал, но вы не вняли.

Все они услышали, поняли и оценили. Но не то, что они строят неустойчивую систему, а то, что опасность для системы, по их мнению, несет в себе именно Путин. Не рак опасен, а врач, который провел диагностику и установил смертельную болезнь. А потому - долой врача!

Именно тогда их усилия по уничтожению России тем или иным способом резко ужесточились. На следующий год приключилось вынужденное пятидневное принуждение Грузии к миру. Потом на ровном месте всплеснул экономический кризис. Начались хождения на Болотной и по Сахарова, "креаклы" создали свой Координационный совет оппозиции, расцвел буйным цветом "навальнизм", вытягивающий детишек на протесты, Майдан в Киеве увенчался кровавым успехом. Можно еще долго перечислять еще всплески кризисов, санкций (один "закон Магнитского" чего стоит) и т.д., и т.д.

Сквозь все эти события красной нитью проходило одно предложение, один вдохновляющий всех наших "внутренних" противников и врагов России лозунг: "Путин должен уйти!" Они там еще кричали, ни дня нигде не работавшие, что ОМОН, армия и сам Путин содержатся на их налоги, что это они "тут власть", но все это было дымовой завесой, мишурой, щедро разбрасываемой вместе с долларовыми банкнотами. Главным было эта линия, которая не изменилась, как бы ни тасовали персонажей в колоде опереточных королей – "Путин должен уйти".

И вот сегодня Байден провозгласил в открытую главную стратегическую задачу Обамы, Трампа и своей администрации. И она оказалась именно такой.

Он долго говорил всякую чушь. Иллюстрируя якобы свершившееся уничтожение российской экономики, заявил, что доллар якобы стоит 200 рублей, например. Сравнил заблокированных в населенных пунктах украинских националистов с героями блокадного Ленинграда. Жаль только, что история не зафиксировала никаких немецко-фашистских гуманитарных конвоев, которые 8 лет снабжали население Донбасса, а сейчас делают это даже в не до конца освобожденных от украинских нацистов украинских городах и поселках? Чуть ли не каждый раз рискуя при этом своими жизнями.

Еще сказал полную чушь, что Зеленский, дескать не может быть нацистом или потакать им, потому что он еврей и законно избран президентом, а его дедушка-еврей сам воевал с нацистами. В общем, дед на перфокартах, как Байдена часто называют в сети, нес полную чушь, пока не дошел до самого главного в своей речи. Но тут он был четок, как автомат Калашникова.

- Путин не должен оставаться у власти, - отчеканил Байден.

И сразу стало понятно, что все эти годы они разными сценариями пытались достичь именно этой цели. И что им неважно наше голосование. Что им, вообще, не важно, что и как считают в России по поводу себя и своей страны, потому что все тут должно быть именно так, как этого хотят американцы.

И дед Джозеф Байден уже не может сдерживаться. Он уже который раз повторяет, что считает Путина военным преступником (хотя сам Джозеф Робинетт Байден-младший еще после Югославии должен был и посейчас отбывать срок в тюрьме за военные преступления, а потому никак бы не мог в таком случае быть избран президентом США), что Путин – мясник (не США бы тут хоть какой –то писк даже вместо голоса подавать, потому что именно Вашингтон наплодил, воспитал и поставил во главе государств такое количество палачей и "мясников", что Англия с Францией и Бельгией, вместе взятые, скромно в сторонке стоят).

Все, что американцы делают все эти последние годы, абсолютно все подчинено только этой главной цели, единственной задаче. Они даже с Китаем не так засекаются, хотя КНР сейчас их главный соперник на планете. Но никто ни разу даже косвенно из Вашингтона и словом не намекнул на необходимость отправки товарища Си в отставку.

Китай – их соперник как государство. Путин- их персонифицированный враг, возвышенный не без их помощи до статуса независимого и суверенного государства, которое он олицетворяет в своем лице. И вот теперь я совершенно понял точно правоту председателя Госдумы Вячеслава Володина, сказавшего, что "не будет Путина, не станет России". Нет, она останется, но перестанет быть той, которой стала, выжив и, выстояв и начав отстраиваться после серии чудовищных экспериментов.

Зря мы решили, что на Западе не вняли предупреждениям Путина в 2007-м в Мюнхене. Запомнили, поняли и решили сместить фигуру, которая стала представлять для них угрозу еще тогда. А деятельность российского президента в последующие годы лишь укрепила их в этой решимости. Меняются президенты, но задача остается нерешенной, а цель – не достигнутой.

Все предельно конкретно, честно и жестко. И это сам Байден сегодня признался на весь мир, что, хотя Россия проводит сейчас на Украине военную спецоперацию, настоящую войну против России развязали именно США и вели все эти годы. Спасибо, дед, открыл глаза полностью.

P.S. Белый дом уже успел отреагировать на "оговорочку по Фрейду" Джозефа Байдена и заявил, что президент США "не имел в виду смену власти в РФ. Конечно, мы так и поверили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны: спецоперация России спасла жителей Донбасса от нападения неонацистов

Более 3,5 тысячи военнослужащих Вооруженных Сил награждены госнаградами за проявленный героизм (подробности)

Герои «Операции Z»

Спецпроект «Комсомольской правды» о подвигах российских военных на Украине (подробности)

Бои под Киевом: Гостомельские богатыри

Наш спецкор побывал в гостях у десантников, которые в первый день спецоперации высадились на аэродроме под Киевом и месяц держат оборону под обстрелами (подробности)

Самое главное, что не пролилась кровь: Ядерная угроза на Чернобыльской АЭС сошла на нет

Спецкор kp.ru Владимир Веленгурин рассказывает, как российские военные предотвратили катастрофу (подробности)