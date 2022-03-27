Сбежавшая в Италию Вера Брежнева завопила от возмущения из-за вскрывшейся подлости

Певица Вера Брежнева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева последний месяц то и дело оказывается в центре скандалов. Сначала украинская певица чуть ли не плюнула в адрес России, где жила последние годы и зарабатывала миллионы. Потом вокалистка улетела в Италию и стала оттуда сочувствовать жителям Украины. А на днях стало известно, что артистка несмотря на свои высказывания вроде бы готова за внушительный гонорар спеть перед российскими багачами.

Вера Брежнева решила прокомментировать обвинения в свой адрес. Знаменитость подчеркнула, что разговоры о ее выступлениях на частных корпоративах миллионеров являются ложью.

"В Сети появляется фейковая информация уже и обо мне. Вы же у меня думающие и адекватные. Пожалуйста, фильтруйте информацию, которую читаете и видите. Не ведитесь на это!" - завопила Вера от возмущения.

Отметим, ранее стало известно, что Брежнева за солидный гонорар готова выступать перед состоятельными россиянами. В частности, как заявил директор певицы Сергей Сметанин журналистам, его подопечную не смутит, что заказчик - россиянин. "Обычный наш гонорар - 50 тысяч евро. Но сейчас с учетом курса можем обсудить 40 тысяч евро на руки", - сообщал директор.

Сама Вера призналась, что уже месяц живет в Италии. Точно не известно, где именно находится сбежавшая в Европу певица. У нее есть шикарный дом в Форте-дей-Марми. Также артистка является хозяйкой особняка в тихом местечке на берегу озера Гарда.

По приблизительным оценками риэлторов, каждая вилла стоит от двух миллионов евро. Оба дома выполнены в светлых тонах, что вполне логично для жаркой Италии. Брежнева сообщала, что изучает итальянский язык. Вероятно, звезда эстрады хочет как можно скорее стать полноправным обитателем европейской провинции.