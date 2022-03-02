Елена Захарова не может вернуться в Россию с гастролей в Испании из-за санкций

Елена Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза приняли решение закрыть небо для российских самолетов из-за спецоперации России на Украине. Прямое авиасообщение с европейскими государствами отменено, тысячи российских граждан застряли за границей и не могут вернуться домой. Среди них – актриса Елена Захарова. Вместе с коллегами по театру «Школа современной пьесы» артистка не может улететь из Испании, куда они приехали с гастролями. Рейсы отменили, и наши актеры ищут оказию, чтобы вернуться на родину. Елена Захарова вышла на связь со своими подписчиками в Инстаграме и рассказала, что российская труппа собирается предпринять в сложившейся ситуации.

- Тот случай, когда отменили все рейсы, и мы пока не можем вернуться с гастролей. Будем пытаться с пятью пересадками вернуться домой. Вот так заканчивается прекрасное время, - рассказала расстроенная актриса.

Актриса застряла в Испании. Фото: Инстаграм.

Скорее всего, труппа «Школы современной пьесы» будет возвращаться в Россию через Турцию или Арабские Эмираты. Эти страны не стали присоединяться к санкциям против российских авиакомпаний. Выехать из Европы сейчас также можно через Сербию или Грузию. Кроме того, самостоятельные путешественники пытаются улететь из стран Европы в Прибалтику – Латвию, Эстонию или Литву, а оттуда уехать в Санкт-Петербург на автобусе.

Многие российские туристы за границей столкнулись с трудностями при оплате банковскими картами. Так, отдыхающая сейчас на Бали певица Рита Дакота рассказала в Инстаграме, что осталась без денег после того, как ее банковская карта оказалась заблокированной. Певица переживает, что это может быть последствием санкций, под которые попали российские банки из-за ситуации на Украине.

- Вчера я не смогла оплатить своей российской картой еду в сикрет споте на Бали. Заблокировано. Занавес. Кто шарит? Мне начинать беспокоиться на этот счет или просто одолжить пока у друзей налички и подождать, когда все заработает? - спросила Дакота у подписчиков в сторис.

Напомним, из-за спецоперации на Украине санкции Запада были введены против нескольких российских банков: ВТБ, «Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. На территории России карты этих банков продолжат работать без ограничений. А вот за рубежом владельцы карт Visa и Mastercard не смогут ими расплачиваться. Руководители банков из санкционного списка уже порекомендовали своим клиентам, находящимся сейчас за границей, поскорее снять наличные или перевести их на счет в другом банке. Кроме того, карты попавших под санкции российских банков нельзя будет использовать для оплаты в Apple Pay и Google Pay.