Дочь Александра Галича: "Я не позволю снять спектакль "Матросская тишина" в Театре Олега Табакова"

Один из самых успешных спектаклей Москвы оказался под угрозой закрытия после ультиматума в адрес Владимира Машкова со стороны внебрачного сына писателя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за событий на Украине оказался под угрозой снятия один из самых успешных спектаклей Театра Олега Табакова (ТОТ) - «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. Дело в том, что внебрачный сын писателя Григорий Михнов-Вайтенко объявил о своем намерении разорвать договор с «Табакеркой». К такому решению он пришел после того, как народный артист России, художественный руководитель ТОТ Владимир Машков поддержал решение Путина о спецоперации на Украине. Машков пообещал, что все сборы от спектакля «Матросская тишина», который пройдёт на сцене театра 4 марта, пойдут на поддержку жителей ДНР И ЛНР и граждан Украины, перешедших на территорию России.

После этого Михнов-Вайтенко объявил, что он возражает (как правообладатель) против того, чтобы «Матросская тишина» осталась в репертуаре «Табакерки». И пригрозил большими штрафами, если театр проигнорирует это требование.

«Господин Машков! Если это сообщение не фейк, информирую Вас, что я КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮ Вам дальнейшее исполнение пьесы Александра Галича «Матросская тишина» и отзываю выданное ранее разрешение. Соответствующее уведомление будет направлено Вам через моего агента в понедельник. Обещаю Вам, что в случае нарушения моего запрета, сумма искового заявления окажется для Вас неподъемной!» – написал на своей странице в Facebook Григорий Михнов-Вайтенко.

Этот эмоциональный 55-летний мужчина является не единственным правообладателем на творческое наследие Александра Галича. У писателя есть дочь Алёна Александровна Галич-Архангельская. О судьбе прекрасного спектакля мы поговорили с ней.

- Я хотела бы напомнить, кто такой Григорий Михнов–Вайтенко. Этот мужчина заявляет, что он является внебрачным сыном моего отца. Он появился в нашей жизни, когда отца посмертно восстановили в Союзе писателей, когда ему вернули гражданство, стали печатать (всего этого добилась я). Григорий не скрывал причину, почему тогда добивался признания отцовства Александра Галича: Галича стали активно печатать, ставить спектакли по его произведениям. А значит появилась возможность получать авторские отчисления. Было пять судов по установлению отцовства. От ДНК-экспертизы он отказался. Тем не менее Мосгорсуд признал его сыном Александра Галича. Мне же эти судебные процессы стоили пяти лет жизни, - рассказала kp.ru Алёна Галич.

- Как у вас разделены авторские права на произведения вашего отца?

- После многочисленных судов авторские права разделили пополам. С 1993 года Григорий располовинил мои права. Что же касается пьесы «Матросская тишина», еще до начала перестройки я подарила свой экземпляр Олегу Павловичу Табакову, чтобы он мог поставить спектакль со своим выпускным курсом в Школе-студии МХАТ. В том студенческом спектакле играли Филипп Янковский и Владимир Машков. Потом я подарила права Олегу Табакову на постановку спектакля в его «Табакерке», где уже главные роли играли Евгений Миронов и Машков. Этот спектакль с аншлагом шел в его театре.

- Григорий Михнов-Вайтенко может запретить спектакль?

- Не может, не имеет права! Ни под каким видом спектакль не буду запрещать. Я не разрешу этого сделать! Зачем запрещать спектакль? Пьеса отца должна идти, этот спектакль украшает театр Олега Табакова. Просто этот человек (Михнов-Вайтенко) из любой ситуации старается извлечь выгоду. Сейчас ему нужен пиар, поддержка в социальных сетях, заработать лайки. Но хватит устраивать пиар на костях. Сейчас не та ситуация, на которой можно спекулировать и зарабатывать лайки.