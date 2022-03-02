Итальянский университет отказался от курса по Достоевскому из-за событий на Украине

Как пишет итальянское издание «Milano» со ссылкой на писателя Паоло Нори, Миланский университет Бикокка, где Нори должен был должен был читать курс о Федоре Достоевском, отменил его лекции по политическим причинам.

Европа сходит с ума. Теперь любое упоминание России — даже в культурном контексте — в странах НАТО вызывает такой взрыв желчи и ярости, что исчезают все признаки трезвомыслия. Как пишет итальянское издание «Milano» со ссылкой на писателя Паоло Нори, Миланский университет Бикокка, где Нори должен был должен был читать курс о Федоре Достоевском, отменил его лекции по политическим причинам.

Прошлой ночью Нори получил электронное письмо от университета, в котором говорилось: «Уважаемый профессор, сегодня утром проректор по учебе сообщил мне о принятом ректором решении о том, чтобы отложить чтение вашего курса. Цель состоит в том, чтобы избежать любых форм разногласий, особенно внутренних, поскольку это момент сильного напряжения».

- Сегодня в Италии не только быть живым русским — это уже повод быть виновным. Теперь опасно быть даже умершим русским писателем. Не могу поверить, что итальянские университеты запрещают курс про такого автора, как Достоевский, - заявил Нори на своей странице в «Инстаграме».

Новость об отмене курса уже вызвала негативную реакцию среди многих итальянских интеллектуалов. Пьер Берсани, занимавший ряд министерских постов в правительстве республики, так прокомментировал решение университета: «Они отменяют курс по Достоевскому из-за «деликатности» момента? Это что, шутка?»

Писатель Алессандро Робекки высказался еще более жестко: «Подвергать цензуре писателя, который 150 лет как мертв, и подвергать цензуре живого писателя, который рассказывает нам о нем, - это невероятный позор, который навсегда останется в истории университета».

Нори известен в России как переводчик на итальянских многих произведений русской литературы. Среди его работ числятся лермонтовский «Герой нашего времени», пушкинские «Маленькие трагедии» и даже произведения Даниила Хармса. Кстати, диплом итальянец защитил по поэзии Велимира Хлебникова.

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