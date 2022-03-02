Военная спецоперация на Украине 2 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Самые последние новости о спецоперации Фото: REUTERS

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 марта 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Однако делать заключения по поводу возможности встречи президентов России и Украины в настоящее время рано, считает пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков.

Российская сторона в ходе совещания в Вене заявила, что не поддастся на западные санкции и доведет операцию по денацификации Украины до конца.

Тем временем, деятели культуры России призвали единым фронтом поддержать решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. К своим коллегам обратились члены Союза национальных творческих коллективов, они призвали деятелей культуры сплотиться ради интересов страны.

США грубо вмешиваются в ход переговоров между Россией и Украиной, в то время как Вашингтону следует отозвать поставленное Киеву летальное оружие и своих военных, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине. В процессе беседы, как уточнили в ведомстве, "был произведен обмен мнениями по ситуации на Украине".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия всегда выступала за российско-украинский диалог. Кроме того, как сообщила Захарова, Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал.

Прямая трансляция:

11:00 Число жертв обстрела Горловки возросло до 5, сообщили в ДНР.

10:55 Резервы погрангрупп и подразделения Минобороны Белоруссии задействованы для дополнительного прикрытия границы с Украиной

10:41 Mainichi: 70 японцев согласились вступить в украинский иностранный легион

10:20 Народная милиция ДНР заявила, что оставляет за собой право "осуществления возмездия" при негуманном обращении с попавшими в плен военнослужащими ДНР.

10:09 За время операции уничтожено 47 самолетов ВСУ на земле и 11 самолетов в воздухе .

10:08 Выведена из строя аппаратная телевещания в Киеве, сообщили в Минобороны РФ. Также российские вооруженные силы установили контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военные добровольно сложили оружие.

10:07 Двое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли, отражая атаку ВСУ на Горловском направлении.

10:06 Российская армия взяла под контроль Херсон — Минобороны России.

10:05 ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций.

9:53 МВД Германии: беженцам с Украины не надо проходить процедуру предоставления убежища, они сразу получают защиту ЕС сроком до 3 лет.

9:34 Казахстан с болью воспринимает происходящие на Украине события, поскольку народы и России, и Украины являются для казахстанцев братскими, заявил председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов.

9:33 Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тыс. человек.

9:22 Трамп обвинил Байдена, НАТО и Запад в том, что они допустили эскалацию на Украине.

9:13 Басурин сообщил, что Мариуполь блокирован.

9:11 Басурин: в ДНР повреждены четыре больницы, 108 домов и квартир. Более 100 тысяч абонентов до сих пор без электричества.

9:09 Народная милиция ЛНР сообщила, что с начала спецоперации 34 украинских военных добровольно сложили оружие. От украинских войск освобождены 40 населенных пунктов.

9:08 За сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск погибли 4, ранены 30 мирных жителей, сообщили в ДНР.

8:39 В результате ночного обстрела Донецка с позиций ВСУ в Куйбышевском районе города повреждено здание школы и спорткомплекса.

7:58 Вице-президент Венесуэлы заявила, что страны Запада разжигают ненависть против России.

23:53 Турция применит 19-ю статью Конвенции Монтрё о проходе военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор - МИД страны.

23:06 МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве.

19:30 Лукашенко считает, что начавшийся российско-украинский переговорный процесс может дойти до встречи Путина и Зеленского

18:25 Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой минобороны Турции.

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