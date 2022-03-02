Украину, возможно, возьмут в Европу. Но частями

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Пока внимание всего мира приковано к событиям на востоке Украины, а в США и европейских столицах без остановки скандируют лозунги о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, на другом, пока что «тихом» конце страны начинает закручиваться не менее драматическая интрига. Там, в приграничных районах, со времен Австро-Венгерской империи компактно проживают этнические меньшинства, не относящиеся к титульной украинской нации, - поляки, венгры, румыны и прочие. В общей сложности - до миллиона человек.

В диаспорах очень сильны этнокультурные и экономические связи с родными странами, и огромное количество людей успели обзавестись их гражданством. Этот «малый национализм» и так всегда был сильным раздражителем для киевских правителей (чему они, кстати, сами во многом и способствовали, приняв, например, закон о языке, не оставивший в стране места никаким наречиям кроме мовы). Теперь же, когда власть зашаталась, местные меньшинства осмелели настолько, что начали открыто обращаться через границу к лидерам «своих» государств с просьбами взять их под защиту и присоединить к себе бывшие владения.

Восточные кресы Польши

Больше всего земли по итогам Второй мировой войны тогдашняя Украинская ССР усилиями советского правительства получила от Польши. Это пять больших областей - Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская и Ровенская. В Польше их называют Восточные кресы (Восточные края). Плюс примыкающая к ним Хмельницкая область, исторически также принадлежавшая Речи Посполитой. И хотя Сталин после Победы выторговал у союзников для поляков еще более обширные земли на западе, обида у Варшавы осталась до сих пор. Не забыли они и Волынскую резню, учиненную бандеровцами в 1943 году, в которой самым зверским образом было замучено и убито свыше 80 тысяч человек - в основном мирных граждан польской национальности.

Недавно польский сенат принял поправки к закону «Об институте национальной памяти», которыми предусмотрена уголовная ответственность за отрицание геноцида польского населения Восточных кресов украинскими националистами.

И хотя сейчас польские политики набиваются в лучшие друзья Киеву, чтобы «вместе противостоять русским», старые претензии не забыты. Уже седьмой год в Польше действует программа «Реституция кресов», по которой бывшие владельцы недвижимости и другой собственности на этих территориях, а также их наследники могут требовать за утраченное денежную компенсацию на миллионы долларов. Причем до Киева не сразу дошло, что, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, чего украинская верхушка так страстно желала, он распространил юрисдикцию европейских судов на свою территорию. И теперь у поляков есть прекрасные шансы выиграть процессы в этих самых судах.

В 20 - 30-х годах Польша активно переселяла в Восточные кресы поляков. Они же и стали жертвами устроенной бандеровцами в 1943-м Волынской резни. Фото: Wikipedia Commons

В 20 - 30-х годах Польша активно переселяла в Восточные кресы поляков. Они же и стали жертвами устроенной бандеровцами в 1943-м Волынской резни.

Кроме того, Варшава активно раздает жителям Западной Украины «паспорта поляков», дающие их владельцам очень многие из тех прав, которыми владеют обычные граждане Польши. Причем получить такой паспорт могут не только этнические поляки, но и «щирые украинцы». Охотно ими пользуются заробитчане, ездящие на заработки в Польшу. И еще не известно, кого они поддержат, если придется выбирать между вполне себе комфортной жизнью в соседней стране или на сотрясаемой постоянными кризисами Украине.

«Великая Венгрия» прирастет Закарпатьем?

В минувший четверг, едва в Донбассе началась специальная военная операция, активисты венгерской диаспоры в Закарпатье выступили с инициативой провести референдум о выходе из состава Украины. В Береговском районе даже уже успели создать оргкомитет по подготовке голосования.

На имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана было направлено обращение от этнических венгров, проживающих на Украине. Вот что там говорится:

«Власти Украины продолжают проводить политику геноцида и угнетения нашего народа в Закарпатской области. Для нас вполне очевидно, что украинские власти потакают прихотям и интересам неонацистов и праворадикалов, которые в течение длительного периода ограничивают нас в правах...

Мы понимаем, что власти Украины и праворадикалы пойдут до конца и сделают все, чтобы пролить нашу кровь и прогнать с наших исконных земель. В условиях нестабильной ситуации в Украине не простят нашу плотную взаимосвязь с исторической Отчизной и против жестокой политики украинской власти. Не помилуют ни стариков, ни женщин, ни детей...

По этому поводу, уважаемый господин Орбан, просим Вас как гаранта безопасности использовать все существующие возможности для обеспечения физической защиты граждан Венгрии, проживающих за ее пределами! Надеемся на воссоединение с историческим Отечеством, что позволит нам спокойно жить, процветать и не бояться за своих детей и свое будущее!»

Вот удивительно! Закарпатье от Донбасса отделяет тысяча километров, а боль и тревога у людей, их претензии к киевскому режиму абсолютно одинаковы. Хорошо хоть, что пока в венгров не стреляют.

В 1939-м венгерская армия вошла в Закарпатье. Жители ее приветствовали. Фото: Wikipedia Commons

Румыния заглядывается на Буковину

22 февраля депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Бухарест готовится предъявить претензии на ряд районов в южной части Одесской области и Черновицкую область, до 1940-го входившую в состав Румынии под названием Буковина. Депутат напомнил, что еще два года назад президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал у Владимира Зеленского официально признать несуществование молдавского языка. При чем здесь это, спросите вы? А тем самым глава румынского государства хотел подчеркнуть, что на территории Украины проживают никакие не молдаване, а именно румыны. И без своей поддержки и защиты Бухарест их не оставит.

В Черновицкой области на ряде поселковых администраций открыто вывешены румынские флаги (представьте себе российский триколор в Донбассе даже во времена Януковича!), а в кабинетах на стенах пришпилены карты 1939 года, где Буковина значится в границах Румынии. По этому поводу СБУ пару раз открывала дела о «покушении на территориальную целостность» и даже проводила аресты. Но румынский МИД тут же вызвал на ковер украинского посла, и инцидент замяли.

Решатся ли они поделить «украинский пирог»?

То, что в Варшаве, Будапеште и Бухаресте всегда найдутся политики, желающие войти в историю как люди, вернувшие в лоно отечества былые земли вместе с этнически родными народами, совершенно очевидно. Другое дело - позволят ли объективные обстоятельства и будет ли получена отмашка на такое действо из Вашингтона и Брюсселя?

Тут, думается, все будет зависеть от того, в каком состоянии окажется сама Украина, останется ли полезной для Запада в качестве глобального антироссийского проекта. Если киевский режим (наверное, уже не этот, а следующий) сумеет сохранить хоть какой-то контроль над страной, то, скорее всего, «незалежную» дербанить не будут. Наоборот, на Западенщине постараются оборудовать надежный плацдарм для дальнейшего давления на Россию.

Если же Украина пойдет вразнос и скатится в современный вариант махновщины, где все начнут воевать против всех, то вполне вероятно, что ряд западноукраинских регионов, «исторически принадлежавших Европе», поменяют государственную принадлежность. Это чревато неменьшими катаклизмами, но Запад хотя бы сможет утешиться тем, что Евросоюз и НАТО все же продвинулись на восток за счет несчастной Украины. Хотя и не так далеко, как планировалось изначально.

А тому, что останется посередине между юго-востоком Украины и ее бывшими западными областями, американцы и европейцы уготовят роль санитарного кордона против России.

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