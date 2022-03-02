Минобороны объяснило, что значат буквы Z и V на технике

Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Минобороны России опубликовало в своем Инстаграме фотографии бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил России, на которых можно увидеть латинские буквы, которые встречаются на российской военной технике, что участвует в операции по денацификации Украины. Они формируют на снимке надписи: Zа Победу! Zадача будет выполнена, так как сила V правде!

Ранее одни читатели "Комсомолки" увидели в этих буквах древнеславянские руны, другие предположили, что Z будут охотиться на Zеленского, а потом пойдут на Zапад.

Когда кроме букв Z, V, на военных машинах стал встречаться треугольник и круг, это окончательно сбило теоретиков с толку.

По словам военного обозревателя Виктора Баранца, латинские буквы и значки могли появиться на технике, которая принимала участие в недавних учениях "Союзная решимость — 2022".

- Там, по по легенде маневров, "западная группировка" должна была отбивать нападение на выдуманную республику Полесье, возможно, для обозначения бронемашин "Запада" и была нанесена буква Z, - предположил он.

Существует и альтернативное мнение экспертов, что всеми этими символами отмечается техника для спутников и беспилотников, которые проводят свой компьютерный анализ боевой ситуации и подсказывают оптимальное решение для командиров и начальников.