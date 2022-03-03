Проклятие сериала «Бригада»: Актеров криминальной саги продолжает выкашивать после пятидесяти — от Алексея Панина до Андрея Нагорнова

Криминальный сериал «Бригада» вышел на экраны 20 лет назад.

20 лет назад на экраны вышел криминальный сериал «Бригада» режиссера Алексея Сидорова. Для многих этот проект стал чуть ли не телебиблией: пассионарные зрители выбирали, на кого из главных героев они хотят быть похожи, проект растащили на цитаты, а некоторые даже пытались копировать поведение и стиль персонажей. Прошло два десятка лет, а актеры проекта продолжают до боли скоропостижно и внезапно уходить из жизни. Иногда при трагических обстоятельствах, а иногда и при невыясненных. Сложно говорить о причинно-следственной связи между съемками в «Бригаде» и скорой кончине, но тенденция вырисовывается неприятная — почти все они уходят из жизни на пороге (или чуть после) 50 лет.

Андрей Нагорнов (56 лет)

В «Бригаде» Андрей Нагорнов сыграл бизнесмена, который требует от героя Яна Цапника ускорить поставки металла, которые ему блокируют бандиты. Он недвусмысленно напоминает коллеге про советскую песню «Люди гибнут за металл». И удаляется.

Андрей Нагорнов в сериале "Бригада". Фото: kino-teatr.ru

Служивший в театре «Эрмитаж» артист, сыгравший массу эпизодических ролей в довольно известных проектах («Антикиллер», «Прокурорская проверка», «Дочки-матери», «Золушка.ру», «Родина ждет», «Китайский сервиз», «Если у вас нету тети»), скончался 2 марта. Обстоятельства и причины смерти до сих пор не разглашаются. У Нагорнова осталась жена и восемь детей.

Дмитрий Гуменецкий (49 лет)

Дмитрий Гуменецкий (слева) и Сергей Безруков в "Бригаде".

Босса охраны Саши Белого по прозвищу (или фамилии) Шмидт сыграл Дмитрий Гуменецкий, непрофессиональный актер и майор спецназа в отставке. Он очень убедительно вошел в образ, но в большом кино не закрепился. На счету Гуменецкого всего шесть проектов, среди которых есть и фильм «Бумер». Прекратив сниматься в 2013 году, он занимался не очень законными вещами и был арестован за хранение 280 килограммов концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии. В 2016 году актер-любитель получил восемь лет колонии, но из-за тяжелой болезни (онкология) отбывал наказание не в тюрьме, а в больнице и вышел по УДО в прошлом году. Не стало Дмитрия 29 октября 2021 года. Он ушел из жизни в хосписе.

Александр Дедюшко (45 лет)

Александр Дедюшко сыграл в "Бригаде" эпизодическую роль сотрудника спецслужб.

Брутальный Александр Дедюшко появился в эпизоде «Бригады», исполнив роль представителя спецслужб во время наружного наблюдения. Актер начал было набирать популярность, снялся в громких проектах «Сармат», «Псевдоним «Албанец», «Я сыщик» и др. А 3 ноября 2007 года вместе с семьей (женой и сыном) попал в чудовищное ДТП: машина актера пересекла две сплошные линии и вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Семья похоронена на Троекуровском кладбище.

Андрей Панин (50 лет)

Один из лучших русских актеров, работавших в амплуа отрицательных персонажей, в «Бригаде» сыграл ключевую роль злого гения и антагониста главного героя — оборотня в погонах Каверина по кличке «Володя Опер». Криминальный сериал не стал знаковым в карьере Панина, у него была работа в театре и куча крутых ролей в других фильмах («Мама, не горюй!», «Граница. Таежный роман», «Трио», «Бой с тенью», «Журов», «Шерлок Холмс» и др.). А вот смерть артиста оказалась как раз в стилистике «Бригады». Его тело нашли 7 марта 2013 года в собственной квартире со множеством травм, несовместимых с жизнью. По одной из версий, Панин пытался бороться с убийцей, но его забили насмерть. Виновника до сих пор не нашли, следствие по делу прекратили в 2015 году, но недавно снова возобновили. У актера остались двое сыновей и дочь.

Андрей Панин в роли офицера милиции Каверина.

Николай Еременко (52 года)

Звезда советского боевика «Пираты XX века» Николай Еременко-младший сыграл в «Бригаде» Юрия Ростиславовича, отца Космоса (Дмитрий Дюжев). Несмотря на множество популярных ролей до криминального сериала и могучее здоровье, до премьеры саги про Сашу Белого актер не дожил. И скоропостижно скончался 27 мая 2001 года в Боткинской больнице Москвы от инсульта. Почему так быстро и резко — никто до сих пор так и не выяснил.

Актер Николай Еременко.

Виталий Альшанский (52 года)

Актер-эпизодник из Новочеркасска в «Бригаде» сыграл репортера, а в «Бумере» — инспектора ГАИ. Он был трижды женат, работал в театре, детей не имел и жил один. Тяжелыми болезнями не страдал. Тем удивительнее для коллег артиста было узнать, что в 52 года его вдруг не стало.

Виталий Альшанский.

- Виталя....ну как же так, - написал в соцсетях актер Михаил Волков. - Слов не нахожу. Мой любимый кинопапа, добрый и невероятно позитивный, вечно улыбающийся взрослый ребенок с большим сердцем и глубиной.

Юрий Думчев (57 лет)

Известнейший советский спортсмен, шестикратный чемпион СССР, чемпион Европы и рекордсмен мира (1983) в метании диска Юрий Думчев, славившийся нестандартными габаритами, в «Бригаде» исполнил роль двухметрового братка по прозвищу Бритый. После было еще два десятка ролей («Антикиллер», «Хоттабыч», «Трудно быть Богом») — и спортивная работа на тренерском поприще. Не стало Думчева 10 февраля 2016 года в Адлере, куда он привез сборную Москвы на соревнования по метанию диска. Причиной смерти назвали остановку сердца.