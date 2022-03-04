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Политика3 марта 2022 22:01

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 марта 2022 года: Лондон просит Москву об эвакуации, чеченцы под Киевом, в Крым пошла вода

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 марта 2022 года
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Бойцы ЛНР в поселке Станица Луганская.

Бойцы ЛНР в поселке Станица Луганская.

Фото: REUTERS

Корабли постоят – и ложатся

Судно «Банглар Самриддхи» (под флагом Бангладеш), стоявшее на рейде в порту Ольвия в районе Николаева на якорной стоянке №363, подверглось «ракетному удару». Ракета прилетела с территории, контролируемой Украиной. На судне произошел пожар, экипаж успели эвакуировать. Почти в это же время в районе порта Одессы затонул эстонский сухогруз (предположительно, подорвался на мине), 4 члена экипажа пропали.

Отправь, Британия!

Великобритания обратилась в Минобороны России и попросила эвакуировать десять граждан, в том числе, семерых британских подданных из украинской столицы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Еще трое британцев находятся в Мариуполе. А почему Лондон по этому поводу не в Киев звонит — трубку не берут?

Не брат ты, хорват...

200 наемников из Хорватии прибыли на территорию Украины через Польшу и отправились в расположение одного из нацбатов на Донбассе. В Москве военному атташе этой балканской страны поставили на вид, назвав фамилии ряда персонажей из числа данных «добровольцев» и перечислив их «похождения» на юго-востоке Украины образца еще 2015-го года… А в Киеве уже грезят 16 тысячами солдат удачи со всей Европы на берегах Днепра. Визы им будут не нужны…

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Макрон нациста не обидит?

Французский президент упорно не соглашался с российским коллегой в том, что Москва ведет на Украине борьбу с нацизмом, а Путин в который раз приводил примеры грубого нарушения прав человека, в частности, русскоязычных, на территории незалежной. Ну и про невыполнение Минска в сотый раз напомнил, заодно сообщив, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае. Тут и сел Эммануль...

Путин провел заседание Совбеза

Российский президент вечером в четверг собрал членов Совета Безопасности для обсуждения ситуации на Украине. Встречу Владимир Путин начал со слов признательности российским солдатам и офицерам, которые погибли при выполнении долга во время проведения спецоперации. Назвал их героями и объявил о всемерной, в том числе, финансовой поддержки семей военнослужащих. И выразил озабоченность тем, что в городах националисты берут население в заложники, в том числе иностранцев. Сама же операция, по словам президента, идет по намеченному плану.

Тепленькая пошла

Вода из Днепра все-таки пошла по Северо-Крымскому каналу на территорию Крыма. Дамба на территории Украины, которая не давала днепровской воде поступать в канал, была взорвана еще 26 февраля, и вот все подготовительные работы закончились и уверенный поток с севера зафиксировали в крымском городе Армянске.

Не прячьте ваши денежки

Верховная Рада приняла закон о национализации активов всех российских физических и юридических лиц, находящихся на Украине. И недвижимости. И денег со счетов. Но есть смутное ощущение, что парламентарии несколько запоздали…

Чеченский спецназ давит Нацгвардию Украины

Отдельный спецбатальон «Юг» 46-й бригады оперативного назначения Росгвардии из Чеченской республики под командованием Хусейна Межидова захватил крупнейшую на территории Украины военную базу, разгромив охранявший ее батальон Нацгвардии незалежной, а более двух тысяч человек бежали. Об успехах своих бойцов рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Белоруссии прошел второй раунд переговоров

Вечером 3 марта в Брестской области Белоруссии прошел второй раунд российско-украинских переговоров (первый состоялся в Гомельской области 28 февраля). Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский с коллегами из МИДа, Минобороны, Госдумы, прибыли в Брест как договаривались – еще 2 марта, но украинцы вновь заставили себя ждать и вновь прилетели из Польши на вертолетах. Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров и о возможности временного прекращении огня для того, чтобы мирное население, которое хотело бы покинуть города или поселки, могло это сделать. Третий раунд переговоров пройдет на следующей неделе.

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