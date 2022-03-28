Выбывшая из "Маски" Мари Краймбрери пожаловалась на отеки в костюме Леопарда

Мари Краймбрери скрывалась под маской Леопарда. Фото: пресс-служба НТВ.

Голос Мари Краймбрери ее поклонники и члены жюри узнали еще во втором выпуске шоу "Маска" на НТВ. Обычно для таких участников все заканчивается быстро, но певица дошла почти до экватора. И не только благодаря крутым номерам: куда любопытнее для зрителей оказался ее "роман" с судьей Тимуром Батрутдиновым, который в прошлом сезоне зажигал на сцене в костюме Зайца. Теперь их флирт мы больше не увидим: в седьмом выпуске шоу с Леопарда-Краймбрери сорвали маску.

О том, что ей пришлось пережить на проекте, Мари рассказала в интервью kp.ru.

- Маска сброшена! Увы или ура?

- И увы, и ура одновременно. «Маска» - самое лучшее шоу. У меня не было задачи выиграть, я просто мечтала участвовать в этом проекте, и точно не буду ныть: «Я такая талантливая, а меня недооценили». Честно говоря, я не ожидала, что продержусь так долго. Я не умею врать, для меня это каждый раз было стрессом. И в какой-то момент я просто решила быть честной, и каждый раз думала: «Ну, все, сегодня уйду» – и не уходила, чему очень удивлялась. Это счастье! Я участвовала в крутом шоу и безумно рада, что покидаю его на такой классной ноте, без какой-либо грусти. В этом выпуске у меня был безумно красивый номер. Я спела огромное количество потрясающих песен других артистов, чего не делала раньше никогда, потому что пою только свои песни.

- Вы давно хотели попасть в "Маску"...

- Да, с первого сезона я везде ходила и говорила: «Возьмите меня в «Маску», возьмите меня в «Маску». И меня взяли. Вот она – сила визуализации. Я прыгала от счастья, в прямом смысле! Не могла сдержать эмоции и когда выбирала костюм, и когда мерила его. Мне хотелось взять все костюмы и в каждом выступить хотя бы по одному разу. Считаю, что это невероятное шоу! Многие, кстати, еще в первом сезоне думали, что я прячусь в костюме Волка. Но я отвечала: «Я не Волк, я хочу быть новой масочкой».

За "романом" Зайца и Леопарда зрители наблюдали семь выпусков подряд. Фото: пресс-служба НТВ.

- Почему именно Леопард?

- Мы приехали на встречу с создателями шоу, и мне дали на выбор несколько масок. Честно, я влюбилась в каждую. Помню, что сначала хотела костюм Пса и читать рэпчик на сцене, но меня отговорили. Я Лев по знаку зодиака, мне близки все эти дикие кошки. Поэтому я была в том костюме, который полностью отражает меня. Кстати, платье Леопарда довольно сильно сковывало движения, но я научилась танцевать даже в нем, меня было не остановить!

- Но маска не слишком удобная. Не задыхались?

- Проблемы с дыханием были безумные, я вообще не могла дышать. Моя маска очень плотно сидела на лице и соответственно, когда я снимала ее, наблюдала свою красную, отекшую с заломами кожу. Виден был мне только пол. Что происходило впереди, я не знала вообще. По идее, где должны были быть глаза по задумке - у меня был нос. Носом, знаете, не особо видно что-то. Во втором выпуске, когда я пела песню Валерии «Отпусти меня», я стояла на подиуме, и боялась с него сорваться, потому что почти ничего не видела, или загореться, потому что свечи горели по-настоящему. Но обошлось, я справилась!

- Как удавалось скрывать от родных свое участие в шоу?

- Это было несложно, потому что я трудоголик. И когда говорю, что уезжаю на работу, то редко отчитываюсь, куда именно. А работы у меня, к счастью, много. Поэтому никто ничего не заподозрил. Однако, меня довольно быстро узнали, но я отчаянно говорила, что даже если пошла бы, то выбрала бы костюм Пчелы.

- От чего пришлось отказаться ради «Маски»?

- Концерты, студии, все личные дела. Невозможно было предсказать график заранее, поэтому приходилось освобождать полные дни под занятость для проекта. Но я знала, на что я иду. Я ответственно и отчаянно учила слова иностранных песен, которые никогда не слушаю и это не секрет для многих. И каждый раз нервничала, вдруг что-то не получится.

- Сколько песен вы успели записать?

- У меня была записана еще одна песня, которую я не успела спеть, но, надеюсь, мы обязательно где-то с ней выступим. Проходил выбор песен в прекрасной команде, мне говорили: «Французская будет кайф», а я говорила: «Пожалуйста, только не это». Но в меня верили, а я не могла подвести хороших людей, поэтому соглашалась на всё.

- А что стало самым сложным?

- Я перфекционист, но так воспитана, что выношу напоказ только хорошее, поэтому не расскажу, в чем мне было сложно. Пусть это останется только в моей памяти.

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