Заболевшая в Майами Седокова погибает без укола, который ей делали в России

Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В феврале Анна Седокова вместе с мужем Янисом Тимой уехала жить в США. Певица долгое время не выходила на связь с поклонниками, но недавно вновь начала общаться с подписчиками в соцсетях. Артистка рассказала о хронической болезни, которая изматывает ее и нарушает привычный ход ее жизни. Седокова страдает от сильной аллергической реакции.

Из-за стрессов и переживаний у Анны обострилась крапивница. Ее тело в разных местах покрывается сыпью и опухает, что причиняет ей большой дискомфорт. Артистка принимает антигистаминные препараты, но они ей не помогают. Хуже всего, что у певицы может в любой момент развиться сильный отек гортани – такое с ней уже было во время отпуска в Греции. Отек Квинке может быть смертельно опасным и привести к удушью.

По словам Седоковой, ее единственным спасением был укол, который ей ставил врач в Москве. В России он стоит 40 тысяч рублей и отпускается по рецепту. Чтобы получить такое же лекарство в США, кроме рецепта требуются немалые деньги. В Америке укол подобного препарата стоит очень дорого.

Из-за стрессов и переживаний у Анны обострилась крапивница. Фото: соцсети.

Видимо, Анне сейчас, как и многим уехавшим из России за границу звездам, приходится экономить. Певица не рассказывала, нашел ли ее муж Янис Тима работу. Долгое время бывший игрок баскетбольного клуба «Химки» не мог устроиться ни в одну команду. Единственным добытчиком в семье до недавнего времени оставалась Седокова. Вряд ли ее доходы остались на прежнем уровне, ведь концертов у нее сейчас нет. Заработки в социальных сетях тоже упали. У Седоковой есть бизнес по пошиву одежды, но подписчики уверены, что с нынешними ценами и конкуренцией ее фирма долго не протянет.

В США супруги живут на деньги, которые певица выручила от продажи квартиры в Москве. Тем не менее, едва приехав в Майами, Янис и Анна сняли шикарный дом. Особняк обходится Седоковой в 50 тысяч долларов (примерно 4 миллиона 800 тысяч рублей) в месяц. В США спортсмен переехал в надежде получить новую работу. Видимо, в расчете на его будущие доходы звездная пара и сняла такой дорогой дом.