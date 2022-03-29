«Скоро вернусь к работе, но пока меня туда не тянет»: Анна Нетребко отдыхает в Дубае

Анна Нетребко. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Анна Нетребко вышла на связь с поклонниками в соцсетях и сообщила, что вернется на сцену в мае. Артистка рассказала, что взяла паузу в карьере и решила посвятить свободное время отдыху и путешествиям.

- Скоро я вернусь к работе, но пока меня туда не тянет. В эти пару свободных месяцев я побываю в местах, в которых еще не была, - написала оперная певица.

Сейчас Анна с мужем Юсифом Эйвазовым отдыхает в Дубае. Артистка поделилась с поклонниками эффектными кадрами, снятыми в пустыне. На фото Анна одета в восточный костюм: экзотический наряд яркой брюнетке Нетребко очень к лицу. Кроме того, певица опубликовала видео, снятое во время прогулки на яхте по заливу в популярном туристическом районе Дубай Марина.

Артистка поделилась с поклонниками эффектными кадрами, снятыми в пустыне. Фото: соцсети.

За последний месяц концерты Нетребко в Европе и в США отменяли один за другим: сначала договор с российской артисткой расторгла Баварская опера, затем ее заменили в постановке «Метрополитен-опера». На днях стало известно, что ее имя исчезло из списка артистов немецкого лейбла Centre Stage Artist Management, принадлежащего Universal Music. Причина – отказ артистки высказывать свою позицию относительно происходящего на Украине. Тем не менее, сотрудничающий с певицей продюсер Максим Берин опроверг слух о том, что Нетребко осталась без работы.По его словам, концертный график оперной дивы расписан на годы вперёд и переполнен выступлениями. Берин подчеркнул, что временный уход Нетребко со сцены — это психологическая пауза, связанная со сложной ситуацией вокруг Украины.

Сейчас Анна с мужем Юсифом Эйвазовым отдыхает в Дубае. Фото: соцсети.

- Нетребко брала некоторую паузу, она отдохнула, сейчас в голосе. С учетом того, что соглашение с немецким менеджментом прекращено по обоюдному согласию, на наши плечи лягут дополнительные задачи по работе с лучшей сопрано по всему миру. Ранее мы эксклюзивно представляли интересы Анны на территории России, стран Балтии и СНГ. В данный момент у нас запланировано огромное количество выступлений как в Европе и Азии, так и в Израиле, Арабских странах. Работа продолжается и будет еще более интенсивной, - сообщил Берин.