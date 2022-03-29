Минобороны: в Харьковскую и Сумскую области доставили 20 тонн гуманитарной помощи

Население получает все необходимое для граждан, которые остались без работы и заплат

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили очередную гуманитарную помощь в освобожденные от националистических батальонов населенные пункты Харьковской и Сумской областей.

- На грузовых автомобилях Вооруженных Сил России данная гуманитарная помощь общим объемом более 20 тонн была доставлена наиболее нуждающихся жителям населенных пунктов двух областей Украины, - сообщили в Минобороны России.

В первую очередь, необходимой помощью были обеспечены детские сады, школы и семьи с детьми. Взрослым передали предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

- Спасибо вам большое, ребята, что вы заботитесь, прежде всего, о детях, - поблагодарила российских военнослужащих Наталья, представитель администрации одного из населенных пунктов Харьковскои области. - Я человек, который работает с детьми, всю жизнь отдала детям. Топить школу нечем, она у нас большая, у нас учащихся много было. Приняли вынужденную меру отпустить всех домой. В школе холод, а зарплат и лекарств у людей нет. В домах газа у нас нет, печное отопление, так хоть будут в тепле...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С детальным анализом результатов гуманитарной деятельности России можно ознакомиться в ежедневном информационном бюллетене Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, размещенном на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Сила V правде»/«Бюллетени».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12 825 - человек, из них – 2 045 детей, за прошедшие сутки эвакуированы в Россию.

469 683 - человека, из которых 97 345 – дети эвакуированы в Россию с начала спецоперации.

57 026 - машин жителей Украины пересекли границу России.

105 534 - человека эвакуировано за месяц из Мариуполя.

3642 - человек эвакуировано за последние сутки из Мариуполя.

2214 - запросов поступило за минувшие сутки на эвакуацию в Россию из городов Украины.

2730 671 - запросов поступило на эвакуацию в Россию из городов Украины за месяц.

4 500 000 - мирных жителей удерживают украинские неонацисты в качестве «живого щита».

6546 - иностранцев из 19 государств находятся в заложниках у украинских националистов в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах.

60 - иностранных судов находятся в украинских портах, так как фарватеры остаются заминированы.

22500 - тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости собраны для граждан Украины.

5 708,3 - тонны гуманитарных грузов доставлены на Украины и розданы в ходе 676 гуманитарных акций.