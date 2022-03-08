Словно сестры: как выглядят красавицы-мамы Моргенштерна, Гарика Харламова, Клавы Коки и других звезд

Гарик Харламов с мамой Натальей Юрьевной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несмотря ни на что, весну, как и Международный женский день, никто не отменял. 8 марта лента соцсетей, как и прежде, превращается в битву букетов, а блогеры-миллионники спешат поздравить любимых женщин, прежде всего, мам. И кое-кто из них сияет едва ли ярче знаменитых отпрысков. В честь праздника сайт kp.ru полюбовался молодыми и красивыми мамами наших звезд.

ГАРИК ХАРЛАМОВ

Если прятать красавицу-маму - преступление, то Гарик Харламов однозначно нарушил закон. Ведь большинство поклонников увидели Наталью Игоревну не на его странице, а в профиле любимой девушки, актрисы Катерины Ковальчук. Именно совместное фото потенциальных свекрови и невестки наконец развеяло слухи о расставании пары. Похоже, мама одобрила выбор юмориста: по крайней мере, Катя часто мелькает в ее Инстаграме, в отличие от бывшей жены Кристины Асмус - ее свекровь старательно игнорирует.

Пятилетний Гарик с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавно Наталья Харламова разменяла седьмой десяток, но цифра в паспорте ее не пугает: "6:0 в мою пользу", - иронично написала мама Гарика о своем шестидесятилетии. Кроме сына, с отцом которого Наталья разошлась много лет назад, у нее есть дочери-двойняшки Катя и Алина - им сейчас по 22. Харламова много путешествует, соблюдает ЗОЖ, занимается фитнесом и часто бывает с Гариком на светских тусовках. На одной из них, к слову, на эффектную даму заглядывался сам Филипп Киркоров.

Мама Гарика Харламова вхожа в шоу-бизнес. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КЛАВА КОКА

Логика покинула чат: мама Клавы Коки выглядит едва ли не моложе своей знаменитой дочери! Свой возраст Олеся Высокова не афиширует, но певица как-то обмолвилась: мол, в ее годы (Коке 25) родительница уже воспитывала троих детей - кроме Клавы, еще старшего брата Льва и младшую сестру Ладу. Именно мама, которая играла на фортепиано и неплохо пела, отправила будущую звезду заниматься вокалом в джазовый хор Свердловской детской филармонии, а папа-бизнесмен обеспечил надежный тыл и переезд в Москву.

Клава Кока с мамой Олесей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь настало время отдать долги: родителей Клава задаривает люксовыми автомобилями, часами Rolex и поездками на самые дорогие курорты. Так, январские каникулы певица провела с семьей на берегу Индийского океана. "Я полетела в отпуск с мамой, а не со своим молодым человеком. И это было самым правильным решением. Мама - мой лучший друг и идеальный компаньон. В Москву я вернулась, чувствуя себя заряженной батарейкой!», - призналась звезда.

Олеся Высокова - мама Клавы Коки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ГЛЮКОЗА

Мама певицы Глюкозы в свои 59 - чистый Голливуд: ухоженная, стильная, сияющая, на фото с дочкой они как сестры. А ведь 20 лет назад простой продавец-кассир Татьяна Ионова и предположить не могла такие метаморфозы. Будущая артистка росла в простой семье: голодные девяностые, макароны на завтрак, обед и ужин, по праздникам - поездки за джинсами на Черкизовский рынок. Чтобы вытащить семью из беспросветной нищеты, юная Наташа рванула в артистки: пробилась в "Ералаш", снималась в кино, где и встретила Макса Фадеева. С тех пор Глюкоза сделала все, чтобы ее родители ни в чем не нуждались: "Я хотела, чтобы они отдыхали, путешествовали, ходили на выставки и в рестораны. Сейчас я вижу, как у них вновь появился смысл в жизни".

Наталья и Татьяна Ионовы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, семейному счастью певицы с бизнесменом Александром Чистяковым поспособствовала мама. Оказалось, что у нее и будущего зятя день рождения в один день: 25 января, разве что Чистяков на 10 лет моложе. Для знаменитой дочки это был самый верный знак: она счастлива с мужем уже 16 лет.

Юная Глюкоза с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ИРИНА ШЕЙК

Главный аргумент против пластических операций нашей супермодели - ее мама Ольга Шайхлисламова. Ирина унаследовала от матери точеный нос, пухлые губы, высокие скулы, а главное - сильный характер. Чтобы поднять двух дочек после ранней смерти от рака мужа-шахтера, родительница бралась за любую работу. Этот пример Ирина запомнила.

Ольга Шайхлисламова в молодости. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я родилась не в Нью-Йорке на Пятой авеню, я родом из русской деревни. Я сажала картошку, огурцы, помидоры, и горжусь этим. И моделью я стала не потому, что хотела славы. Я работала исключительно ради денег, - объясняла Шейк в интервью. - Успех пришел ко мне, потому что я очень много работала - так меня воспитала моя семья. Всегда буду гордиться моей красавицей-мамой. Без нее я бы никогда не стала той женщиной, которой я являюсь.

Ирина Шейк с мамой Ольгой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, из Челябинской области Шейк несколько лет назад забрала маму в Лос-Анджелес. Теперь, когда вопрос денег не стоит, ее главная забота - воспитание внучки Леи, которую модель родила от голливудского актера Брэдли Купера.

МОРГЕНШТЕРН

Депутаты да чиновники, которые то и дело возмущаются, что за бесовское отродье этот Моргенштерн, были бы приятно удивлены, познакомившись с его мамой. 50-летняя бизнес-леди Марина Моргенштерн (да, это ее настоящая фамилия) на самом деле натура утонченная: писала музыку, мечтала стать певицей, а когда не вышло, открыла цветочные салоны. На 12-летие Марина подарила сыну профессиональный микрофон, на который юный Алишер записал свою первую песню. И именно мама заставила будущую звезду отправить его песни на конкурс, в жюри которого оказалась Леди Гага - так 16-летний Моргенштерн получил свою первую номинацию.

Маленький Моргенштерн с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, умение зарабатывать рэпер тоже унаследовал от матери и превзошел своего учителя: она - рублевая миллионерша, он - долларовый. А что касается бесов...

- Алишер, я знаю, что в твоем сердце - тихий океан добра, - уверена любящая мать. - Спасибо тебе, сын, самый любимый и понимающий меня человек, что ты изгнал из меня беса, которого зовут "страх перед мнением других".