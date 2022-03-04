Последствия обстрела города Горловка, ДНР. Фото: REUTERS

- Отступающие на Донбассе подразделения националистов-западенцев, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Тут нужен небольшой исторический экскурс. Националистов-западенцев малороссами или украинцами называть нельзя. Это потомки австро-венгерских рабов, которых жители Львова и многих других городов выводили из польских и венгерских крестьян целенаправленно для сельскохозяйственных работ. В города их пускали часовые только по ночам, чтобы они под дверями господ оставили свежий хлеб, масло, творог, молоко, овощи и фрукты. Следующей ночью они могли забрать деньги. Днем их в города не пускали, чтобы своим поведением они не смущали горожан.

Все крупные населенные пункты охраняли вооруженные австро-венгерские солдаты, которые опускали на рагулю (рогатку) жердь, напоминающую современный шлагбаум. И тех, кто жил за ним, в городах называли рагулями. Именно рагули в 1941-ом году устроили во Львове погромы, в которых погибли тысячи евреев, поляков и армян.

Гитлеровцы использовали рагулей в подразделениях Украинской повстанческой армии (УПА) для выявления и уничтожения евреев, поляков и советских партизан. Их иногда переодевали в форму наших солдат, чтобы они бесчинствовали в ней по деревням, дискредитируя советскую армию.

Именно потомки этих бандитов продолжали распространять националистическую идеологию Бандеры в СССР, а после отделения Украины были использованы иностранными спецслужбами для государственного переворота на майдане. Этих постоянно громко матерящихся мужчин, женщин и детей в Египте называют русскими, благодаря их же стараниям красивое имя Наташа стало нарицательным в Турции. Жители Украины могут подробно рассказать и об остальных особенностях этого субэтноса, которому за несколько столетий не смогли привить даже католическую веру.

Вот и сегодня неразумных рагулей используют на Донбассе в качестве пушечного мяса. Для новых погромов их европейские хозяева выдают им современные бронемашины, гранатометы и автоматы, поручают расстреливать мирных граждан, жилые дома, системы водоснабжения и энергетики. А цель таких действий, - создание на Донбассе гуманитарной катастрофы. Чтобы обвинить в этом всем Россию.

- В Харькове украинскими националистами готовится провокация с участием западных журналистов.

По подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города. Они своими выстрелами хотят вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам, - предупреждает Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Российские вооруженные силы делают все, чтобы сохранить жизни гражданских лиц и сохранить социальную инфраструктуру. Оказывают беженцам и пострадавшим помощь.

Сегодня в 12.00 по просьбе администрации Херсона российскими военнослужащими в город доставлено более 140 тонн продовольствия и медикаментов. Весь гуманитарный груз передан для раздачи местному населению. Военнослужащие и дальше, порой ценой собственной жизни, продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, нуждающимся в поддержке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Главного штаба вооруженных сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. В ходе переговоров военачальники обсудили ситуацию вокруг Украины.