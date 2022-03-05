Переболевшая ковидом Надежда Бабкина возвращается в жюри нового шоу талантов. Отрицавший вакцину Борис Галкин — тоже в проекте

Фото: PR НТВ

Богата страна российская талантами — да настолько, что поток телешоу, посвященных им, никак не иссякает. Вскоре в эфир выйдет совершенно новый проект «Страна талантов» (НТВ), вести который будет Алексей Воробьев.

Упор в этом шоу сделан на народное творчество. Одаренные люди со всей страны приедут, чтобы себя показать, на других посмотреть и за 1 миллион рублей побороться.

Фото: PR НТВ

Формат весьма прозрачен: коллектив, группа, ансамбль или отдельно взятый уникум выступают перед авторитетным жюри. Каждый из судей оценивает талант. Если номер понравился всем — участник проходит в финал автоматом. Если раздельное решение, то судьбу артистов решает зритель.

Фото: PR НТВ

Судейский ареопаг весьма пестрый. Тут и бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, и итальянский кулинар Федерико Арнальди, и солист академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, и народный артист России Александр Тихонов.

Фото: PR НТВ

Но самое интересное, что на телевидение вернулась Надежда Бабкина, в свое время непросто переболевшая коронавирусом. Как одна из главных специалистов по народному творчеству артистка посмотрит, кого удалось взрастить стране.

Фото: PR НТВ

— Я знаю, что такое народное творчество, знаю, как представители этого жанра ждали подобного телепроекта, — объяснила певица. — Ничего подобного не было на наших экранах доселе. Я жду от проекта интересных участников, которые на всю страну продемонстрируют красоту традиций своего региона, познакомят зрителей со своими обычаями и обрядами, своими таинствами. Каждый участник в моих глазах уже заранее победитель, ведь так мало мы знаем об этих людях и думаем: ну, что там интересного в этих регионах? А народ, живущий на местах, приезжает в Москву и ярко демонстрирует обратное – нас мало, но мы есть. Поэтому на проект я возлагаю очень большие надежды.

Вместе с ней за судейским столиком — заслуженный артист РФ Борис Галкин, яро отрицавший и ковид, и вакцинацию.

Фото: PR НТВ

Шоу «Страна талантов» включает 8 отборочных выпусков, в каждом из которых победители получат приз в 100 тысяч рублей. В финале проекта лучшие из лучших будут бороться не только за звание победителя, но и за главный приз - 1 миллион рублей.