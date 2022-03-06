Постковид и плохие новости: как уберечь сердце и нервы в напряженной обстановке

Реабилитация пациентов после заболевания COVID-19 в санатории. Фото: Семен Антонов/ТАСС

Наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко — еще и ведущая программы «Если хочешь, будь здоров!». Там вместе с различными экспертами она обсуждает самые актуальные проблемы и вопросы. И, разумеется, ковид и постковидный симптом. Многие их советы будут очень полезны.

Ковид лишает сна и отдыха

К сожалению, накопленная статистика и опыт врачей показывают: после острой фазы ковида практически 100% пациентов продолжают жаловаться на общую утомляемость, мышечную слабость, одышку, усталость от малейших физических нагрузок. По словам многих специалистов, все «постковидные» симптомы связаны с тем, что вирус активно влияет на различные системы организма человека. Чаще всего он вызывает нарушения в некоторых участках головного мозга, которые «отвечают» за работу тех или иных систем и органов.

Чуть ли не у каждого второго пациента в ближайшие 2-3 недели развивается нарушение со стороны нервной системы: проблемы со сном, частные пробуждения и ощущения нехватки воздуха, депрессивные и астенические состояния. Также долго сохраняется полинейропатия: немотивированные боли или неприятные ощущения в руках и ногах, спине, головные боли. Реже - нарушенное обоняние или извращенный вкус (кто-то стал вынужденным вегетарианцем, кто-то, наоборот, полюбил сало и лук, которые не ел никогда, кто-то разлюбил кофе).

Все проблемы могут усугубиться, если человек испытывает частый или даже постоянный стресс: из-за плохих новостей, перегрузок на работе, проблем в личной жизни и т.п.

Действует на сердце и сосуды

Увы, неврологическая симптоматика чаще всего бывает связана с сердечно-сосудистой системой. Порой трудно понять, из-за каких нарушений в организме переболевшего наблюдается тахикардия или скачки артериального давления, плохая переносимость физических нагрузок, апатия — это может быть и от проблем с сердцем, и от напряжённости нервной системы.

Даже для тех тех, кто раньше не испытывал проблем с сердечно-сосудистой системой, постковид может стать тяжелым испытанием. И по-настоящему опасным для тех, у кого уже были сердечные заболевания. Практика показала, что одно из самых частых осложнений — васкулит, воспаление сосудов: сгущается кровь, образуются тромбы, ухудшается кровоснабжение. А если человек жалуется на боль в груди, одышку, то с вероятностью 40-50% это будет миокардит — воспаление среднего слоя сердца. Если миокардит вовремя не диагностировать и не начать лечить, то последствия могут быть весьма печальными.

Учимся правильно дышать

Начинать возвращаться к привычным нагрузками после перенесенной болезни нужно крайне осторожно, дозированно. Неторопливые прогулки, аккуратная зарядка, лучше — на свежем воздухе. И научитесь правильно дышать: и крепким нервам, и здоровым сосудам очень нужно диафрагмальное дыхание. Начать тренировать его можно дома, а весной и летом правильно дышать лучше всего на свежем воздухе.

* Лечь на спину, согнув ноги в коленях.

* Положить ладонь на верхнюю часть живота.

* Вдыхать воздух носом, глубоко, надувая живот.

* Выдох — через сомкнутые губы, одновременно втягивая живот, как бы подтягивая брюшную стенку к позвоночнику.

И хорошо кормим нервы, сердце и сосуды

Для нормальной работы сердцу и нервам нужны хорошее кровоснабжение и питание. Кровь должна быть наполнена кислородом (в этом помогут неторопливые прогулки и диафрагмальное дыхание). И перечислим важные продукты, вернее вещества для важных систем организма.

1. Вода.

30-40 мл на 1 кг веса, то есть от полутора литров в день. В идеале - щелочная вода с рН больше 7. Вода важна не только для всех органов и систем, но и для вымывания продуктов жизнедеятельности вирусов - отравляющих токсинов.

2. Белок.

Мясо, яйца, рыба, творог, бобовые. при коронавирусной инфекции любой формы случается значительное снижение белковой массы, что отрицательно влияет на состояние мышц.

3. Кисломолочные продукты.

Способны подавлять рост гнилостных микробов и оказывают благотворное влияние на кишечную микрофлору, возвращая баланс. Также молочнокислые бактерии обладают способностью продуцировать витамины группы В, хорошо влияющие на сердечно-сосудистую и нервную системы.

4. Чеснок.

Помогает стабилизировать кровяное давление, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, всячески поддерживает иммунную систему, борется с бактериями и вирусами. А еще это прекрасный источник магния, кальция, меди, фосфора, витаминов А, В, С, D и PP.

5. Фрукты, ягоды, овощи, злаки.

В них весь спектр витаминов и минералов, а также антиоксиданты, полифенолы. В злаках — витамины группы В, так что переходите на цельнозерновой хлеб.

6. Мелкая морская рыба.

Именно в ней много омега-3 жирные кислот, которые поддерживают эффективную работу иммунной системы, в частности, оказывая противовоспалительные эффекты.

7. Гуси, куры, печень.

Содержат важный цинк, необходимый для нормального восстановления тканей, он же способствует усвоению и воздействию витаминов группы В (часть из этого большого семейства также содержится в мясе и печени). А также витамин D.

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