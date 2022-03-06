"Музыка не должна молчать": Юрий Башмет дал два концерта для беженцев

Фото: предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства.

В минувшие выходные Юрий Башмет провел в Клину два благотворительных концерта для беженцев из ДНР и ЛНР. Эвакуированных временно разместили в детском оздоровительном лагере "Звонкие голоса". Чтобы люди быстрее адаптировались к нормальной жизни, для них постоянно проводят различные культурные и развлекательные мероприятия. Откликнулся и маэстро Башмет.

- Конечно, людям важно чувствовать, что им сочувствуют, помогают, - рассудил музыкант и дал в музее Чайковского сразу два концерта: дневной и вечерний. В дневной программе, предназначенной для детей, выступали победители Губернаторской программы "Одаренные дети Подмосковья" и солисты юношеского симфонического оркестра под управлением маэстро.

Фото: предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства.

Концерт получился очень разнообразным, с участием не только инструментов симфонического оркестра, но и народников. Последних представляли юный химкинский балалаечник и лауреат Дельфийских игр Спиридон Хатзимитриадис и подмосковный виртуоз, баянист Артур Курамшин, исполнивший свой коронный номер - "Римское танго" композитора Ренцо Руджьери.

Вечернюю программу для взрослых играли музыканты камерного ансамбля "Солисты Москвы". Концерт открылся секстетом "Воспоминание о Флоренции", одним из последних произведений Чайковского. По легенде, композитор был одной ногой в поезде на Италию, но прямо на вокзале его поймали представители петербургского камерного общества и буквально уломали написать что-нибудь для них. Чайковскому было страшно некогда, он должен был закончить "Пиковую даму", однако общество, хоть и называлось камерным, но напирало так, что отказываться не было сил.

Вторым прозвучало сочинение современного композитора Кузьмы Бодрова "Отражение на тему 24 Каприса Паганини". Это последний каприс и самое известное произведение Паганини: даже не музыканты отлично знают знаменитую фразу каприса, которая состоит из нескольких нот, повторяющихся как морок. Кузьма Бодров обыграл тему, придав ей новое звучание. В "Отражениях" поочередно солирует каждый музыкант оркестра, включая самого Юрия Абрамовича. Башмету отведена непростая роль: в самом начале он солирует на альте, а потом - еще и дирижирует с инструментом в руке.

- Я уверен, что сейчас классической музыки должно звучать больше, - сказал маэстро после концерта. - Она лечит раны, настраивают на хорошее. От нее душа увеличивается, что ли...

Фото: предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства.

Десять лет не может побывать на Украине

Украина для Юрия Абрамовича - не пустой для сердца звук. Музыкант провел все детство во Львове и закончил там музыкальную школу. Каждый год он приезжал во Львов с концертом, но вот уже почти десять лет не бывает там после того как стал персоной нон-грата за поддержку действий президента России в Крыму.

Заодно Башмет лишился и звания почетного профессора Львовской национальной музыкальной академии. В 2012 году академия торжественно присвоила Башмету это звание, а через два года - отняла, пояснив на сайте, что Башмет "недостоин не только громких титулов, но и звания маэстро".

Сам Юрий Абрамович по этому поводу как раз переживал меньше всего: "А я и не знал, что был почетным профессором. Если бы не отняли звание - так и не узнал бы".

Куда больше чем отнятое звание, маэстро расстраивает невозможность побывать во Львове на могилах родителей.