В России прошёл автопробег в поддержку президента России Владимира Путина

6 марта в крупнейших городах всех регионов страны прошли массовые автопробеги в поддержку Президента Российской Федерации В.В. Путина

В воскресенье, 6 марта, в крупнейших городах всех регионов страны прошли массовые автопробеги в поддержку Президента Российской Федерации В.В. Путина, правительства Российской Федерации, а также в поддержку специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики от украинской агрессии.

Десятки тысяч автомобилистов проехали по главным улицам и проспектам городов всех 85 регионов страны. На автомобилях были размещены литера «Z» и лозунги «Zа Путина!», «Zа победу!», «Zащита!», «Своих не бросаем!», «Zадачу Vыполним!».

Массовые пробеги прошли в Калининграде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире, Липецке, Орле, Белгороде, Иваново, Симферополе, Краснодаре, Барнауле, Иркутске, Кемерово, Красноярске и Петропавловске-Камчатском. Всего по всей России поддержать российских военнослужащих собрались более 50 000 автомобилистов.

Самые многочисленные колонны проехали по Москве и Московской области. В Москве колонна протяжённостью 12 км состояла из порядка 2 000 машин. Автоколонна проехала по Можайскому шоссе, Новому Арбату, Садовому Кольцу, мимо здания МИД России. Конечной точкой автопробега стала Поклонная гора.