Казаки в Сиднее митингуют в поддержку России

На митинг у генконсульства России собрались граждане России, живущие в Австралии, и украинцы. Фото: стоп-кадр видео
- Россия, Россия, Россия, Zа наших! - повторяют в центре Сиднея на краю Австралии.
Атаман, входящего в состав Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья "Посольского" Австралийского отдела Забайкальского казачьего войска, Семен Боков организовал в Сиднее митинг около генерального консульства России.
На митинг у генерального консульства России собрались не только граждане России, живущие в Австралии, но и украинцы. И они также поддержали президента России Владимира Путина и проводимой российскими Вооруженными Силами спецоперации на Украине.
- Несмотря на активно проводимую в Австралии антироссийскую пропаганду, многие австралийцы поддерживают российские власти. Прорывается информационная блокада, которую пытаются создать на Западе. Объективная информация стала доходить до жителей. Формируется общественное мнение против демонизации России и президента Путина, - заявляют в Общественной организации "Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья".
В это время в Москве и Краснодаре казаки совершили патриотический автопробег в поддержку Вооруженных сил России. Машины с флагами России и символом "Z" проехали по центральным улицам городов. Автомобили следовали по городам под звуки патриотической музыки.
К участникам акций присоединяются местные отделения "Российского союза ветеранов Афганистана", Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", члены региональных фондов социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, городские общественные организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
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