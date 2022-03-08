Украина решила попиариться на эвакуации, но не своих граждан

Автобусы должны забрать африканских студентов, которые устроили митинг Фото: REUTERS

35 эвакуационных автобусов с представителями Красного креста и медиками выехали в Сумы из Полтавской области. По данным Украинских СМИ они должны забрать африканских студентов, которые устроили митинг.

Накануне около 200 студентов устроили протест в Сумах. Обвинив власти в том, что их насильно удерживают в городе.

«Душ не принимали три дня, электричества нет, запасы заканчиваются, здесь небезопасно, пути отхода перекрыты. Мы не желаем быть частью ваших разборок», — говорят студенты.

Более того, учащиеся обратились в посольство с просьбой вмешаться и решить вопрос с эвакуацией, потому что местная власть не дает им воспользоваться гуманитарными коридорами.

Об этом же говорили и в российском минобороны: «Власти города Сумы и бойцы нацбатальнов в Мариуполе угрожают расстреливать мирных жителей, желающих эвакуироваться через гуманитарные коридоры», - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В то же время со стороны России в пункт пропуска «Нехотеевка» прибыли 100 автобусов с продуктами для эвакуации беженцев. Но губернатор Сумской области Николай Клочко заявил, что украинская армия будет расстреливать тех, кто захочет выехать в сторону России.

По последним данным в Сумах проживают более 200 тысяч человек.

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