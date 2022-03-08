Где на самом деле Владимир Зеленский. В Киеве? Во Львове? В Румынии?

Кадр из видеоролика Владимира Зеленского, опубликованного украинским президентом 8 марта. Фото: REUTERS

С начала спецоперации на Украине неизвестно, где в действительности находится президент страны Владимир Зеленский. Выдвигается несколько версий на этот счет. Комсомолка разбирает очередной фейк от первого лица Украины.

ФЕЙК: Владимир Зеленский находится и работает в Киеве.

В этом нас всех убеждает сам президент Украины через социальные сети.

ПРАВДА: О том, что Зеленский уже давно не в Киеве говорят и телеканалы, и депутаты Рады, и, кончено, всезнающие телеграм-каналы.

Сам потерянный лидер Украины даже вынужден через свой Инстаграм опровергать разные слухи, но получается у него, мягко говоря, не очень.

Так он записал видео якобы из своего кабинета в Киеве, но они еще больше подлили масла в огонь. А ведь хотел как лучше…

В начале ролика Зеленский записывает видео на свой телефон. «Вечерний Киев, наш офис», - комментирует он. Затем поворачивает камеру, снимает уже себя и идет на рабочее место в кабинет. При этом продолжает говорить: «Понедельник, вечер…»

Дальше начинается самое интересное - монтажная склейка. На монтаже, когда сам Зеленский садится в свое кресло, происходит переход на ТВ-камеру. И тут-то как раз мистер президент и его пресс-служба совершает гигантский прокол!

Во-первых, положение рук не соответствует друг другу. Во-вторых, сам герой выглядит немного по-разному (длина щетины, прическа).

Но самое главное! Картина! Картина за спиной на стене! На видео с телефона она есть, а с камеры - уже нет! Очевидно, что первая часть видео была записана заранее.

Свой прокол пиарщики Зеленского, видимо поняли, и утром выпустили еще одно видео. Уже селфи президента с улицы. Оно куда более убедительное. Но все равно больше похоже на хромакей (зеленый или синий экран, который используют телевизионщики, на который можно наложить совершенно любой фон, который только угодно).

Дело в том, на заднем плане этого видео нет ни одного движущегося объекта. Да и камера в руке актера движется естественно, но категорически неестественно «играет» фон. Очевидно, что если бы Зеленский был в Киеве, делать такую липу было бы совершенно не нужно.

ГДЕ ОН НА САМОМ ДЕЛЕ

Этого никто не знает. Но есть несколько версий:

- Он в бункере во Львове. В пользу это версии говорит заявление некоторых депутатов Рады, которых вызвали именно во Львов на совещание с президентом. Видимо, в этом бункере воссоздали интерьер киевского кабинета Зеленского. Но, как мы уже выяснили, забыли про картину.

- Он румынском городе Брашов. Эту версию выдвинули пользователи сервиса по отслеживанию самолетов Flightradar. Они обратили внимание на две "колонны" воздушных судов примерно в 15 часов по московскому времени. От границы Украины и Румынии вылетел неопознанный борт самолет. Его сопровождали четыре вертолета Вооруженных сил Украины. Маршрут лайнера оборвался как раз в районе Брашова. Также, примерно в 16.30 в аэропорту Брашова заходят на посадку три самолета, которые также не передают информацию о себе и еще один военный вертолет. А в это время неподалеку от аэропорта в воздухе нарезает круги военный грузовой самолет НАТО, прибывший с британской базы Middenhall. Не исключено, что этими бортами и перевозят Зеленского и его команду.

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