Глава Ингушетии рассказал Путину, как на Кавказе боролись с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Все губернаторы, встречаясь с президентом, обычно придерживаются одной из двух стратегий: либо рассказывают обо всех своих успехах, либо наоборот жалуются, рассчитывая на поддержку федерального бюджета. Глава Ингушетии исключением не стал – сразу стало понятно, какую политику он выбрал.

- Хотел затронуть ковидную ситуацию. Мы её как-то локализовали, можно сказать, купировали. Вы рекомендовали помочь Ингушетии с недостающими лекарствами и оборудованием, - начал Калиматов.

- Помогли? – уточнил президент.

- Минздрав прислал по две бригады, потому что у нас изначально не было инфекционной больницы вообще, только отделение. Они у нас были по три–четыре недели, одевались, как положено, входили в «красную зону», проводили там семинары, на пальцах (объясняли – Ред.), подтягивали наших, - обрисовал борьбу с пандемией глава региона, добавив, что Минпромторг привез в республику оборудование, ИВЛ, одежду, средства индивидуальной защиты и все остальное.

Дальше Путин попросил рассказать о стройкомплексе Ингушетии. Калиматов ответил, что земли в субъекте мало, поэтому надо строить только многоэтажные здания. Но для них нужна канализация, с которой в республике проблемы. В Магасе и Назрани водоотведение изношено, а в Сунже или Карабулаке его просто нет.

- Дети учатся во вторую и третью смену, нет достаточного количества садов и школ, - заметил глава государства.

Глава региона сообщил, что рождаемость в Ингушетии большая, сады и школы строятся, но их надо еще больше. В городах свободной земли нет, приходится социальную инфраструктуру «выносить за пределы». А это значит, что к ней дороже тянуть коммуникации, дороги надо строить… Регион просит правительство и Минэнерго помочь.

- Надо иметь в виду специфику региона. Вот и всё, - резюмировал президент.