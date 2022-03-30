Минобороны: "основные задачи Вооруженных Сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены"

Спецоперация продолжает развивать успех в Донбассе Фото: Александр КОЦ

- Вооруженные Силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка. Идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Ника. Продвижение составило 8 километров. В данном районе уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, 5 БМП, 8 автомобилей различного назначения. Ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка. Подразделения Луганской Народной Республики продолжают наступление на Северодонецк, - обрисовал оперативную обстановку официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьезные потери. И фактически попали в котел: за день там уничтожено свыше 50 националистов, 2 танка, 3 БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.

- На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев. Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных Сил – на Донбассе. Все эти цели были выполнены, - заявил Игорь Конашенков.

Генерал объяснил, что маневрами Российская армия решала и другую задачу: в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины, путем "профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, также используя современные высокоточные средства поражения, создавала все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Народных Республик Донбасса".

- С этой целью проводилась и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается, - отметил официальный представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что все "основные задачи Вооруженных Сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены", а "целью перегруппировки российских Вооруженных Сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса".

Напомним, ранее на одном из брифингов было заявлено, что подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождено 93% территории республики, а Народной Милицией ДНР взято под контроль 54% территории.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Специалисты Минобороны России продолжают изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

В результате изучения новых материалов российскими экспертами войск радиационной, химической и биологической защиты выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия.

Среди них руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом.

В результате проведения специальной военной операции прекратились исследования в ряде украинских биолабораторий, в которых по заказу Пентагона проводились работы со штаммами возбудителей особо опасных инфекций.

При этом ряд полученных документов из этих лабораторий свидетельствует о сокрытии личностей испытуемых и имевшемся серьезном риске для их жизни.

Особый интерес для Минобороны России представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно-опасные вещества.

Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса, и Российской Федерации. Более детально о результатах анализа полученных документов и выявленных фактах мы расскажем в ближайшее время на специальном брифинге.

БОЕВАЯ СВОДКА

Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Балаклея и Верхнеторецкое.

В течение дня оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины.

Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

124 самолета.

77 - вертолетов.

214 - зенитных ракетных комплексов.

323 - беспилотных летательных аппарата.

1767 - танков и других боевых бронированных машин.

186 - установок реактивных систем залпового огня.

741 - орудие полевой артиллерии и миномет.

1657 - единиц специальной военной автомобильной техники.